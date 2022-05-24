В Мурино пройдет фестиваль по пристройству животных из приютов

В следующие выходные, 28 и 29 мая, в Ленинградской области впервые пройдет благотворительный фестиваль по пристройству животных из приютов в добрые руки «Путь домой». Мероприятие проводится при поддержке управления ветеринарии в рамках проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили».

Как сообщает пресс-служба управления ветеринарии, подопечные приютов и волонтеров будут ждать встречи с будущими хозяевами с 11.00 до 17.00 в Dogs Hall (Мурино, 4-й квартал, д. 4Б).

В рамках мероприятия проведут лекции о животных и мастер-классы для детей, пройдет благотворительная ярмарка и розыгрыш призов. Также гости фестиваля смогут познакомиться со множеством очаровательных питомцев и узнать больше о деятельности приютов и волонтеров.