О газете Контакты Для рекламодателей Закупки

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Мурино пройдет фестиваль по пристройству животных из приютов

0 Комментариев

В следующие выходные, 28 и 29 мая, в Ленинградской области впервые пройдет благотворительный фестиваль по пристройству животных из приютов в добрые руки «Путь домой». Мероприятие проводится при поддержке управления ветеринарии в рамках проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили».

Как сообщает пресс-служба управления ветеринарии, подопечные приютов и волонтеров будут ждать встречи с будущими хозяевами с 11.00 до 17.00 в Dogs Hall (Мурино, 4-й квартал, д. 4Б).

В рамках мероприятия проведут лекции о животных и мастер-классы для детей, пройдет благотворительная ярмарка и розыгрыш призов. Также гости фестиваля смогут познакомиться со множеством очаровательных питомцев и узнать больше о деятельности приютов и волонтеров.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Волонтер – связующее звено
  2. Рожденная помогать
  3. Ольга Ковальчук: «Когда делюсь энергией, чувствую прилив сил»
  4. Как ферма Всеволожского района стала одной из лучших в России

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code