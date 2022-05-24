Всеволожский район принял участие во Всероссийском дне посадки леса

Более 62 гектара леса прибавилось 21 мая в Ленинградской области. День посадки леса отметили в 19 лесничествах региона: совместными усилиями лесники и волонтёры высадили 142 тысячи сосен и елей.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, с начала сезона в регионе уже посажено 2,3 тыс. га лесов. А это 39% от плана на весенний лесокультурный период. Центральное мероприятие экологической акции состоялось в Тосненском районе, в Любанском лесничестве. На месте двух вырубок 2021 года спелых и перестойных насаждений площадью 1,2 га и 3,6 га высажено 10 тысяч сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой.

– Вместе с главой администрации Тосненского района Андреем Клементьевым и другими коллегами дружно взялись за лопаты, – рассказал глава Всеволожского района Андрей Низовский, принявший участие в акции. – Любанское лесничество стало в нашем регионе центральной площадкой акции «Всероссийский день посадки леса». Тысячи новых саженцев, только дай им время, станут новыми лесами – бесценным богатством и ресурсом для будущих поколений.

Общий план по воспроизводству лесов Ленинградской области на 2022 год – 14 тыс. га, в том числе, искусственное лесовоссановление – 6,5 тыс. га.

Фото Александра Ольховского