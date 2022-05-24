Во Всеволожском районе появилась «золотая семья»

Организационный комитет при Правительстве Ленинградской области по подготовке и проведению регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» подвел итоги. По результатам голосования в каждой из пяти номинаций были названы победители.

В номинации «Золотая семья» победителем стала семья Голушковых Алексея Гавриловича и Людмилы Николаевны из Заневского поселения. Стаж семейной жизни замечательной пары – 57 лет. Алексей Гаврилович окончил строительный техникум в Белгороде. Работал строителем, мастером, прорабом, начальником участка, избирался депутатом городского совета Белгорода. Общий стаж работы 40 лет.

Людмила Николаевна окончила горный техникум и госуниверситет в городе Томске. Работала экономистом, старшим экономистом, директором предприятия, отличник советской торговли. Всегда вела активную общественную деятельность. Общий стаж работы 41 год.

Алексей Гаврилович и Людмила Николаевна вырастили двоих замечательных сыновей, гордятся своими внуками.

Рецепт долгой и счастливой семейной жизни Голушковых: доверие, внимание, умение прощать. Супруги говорят так: девять раз в день погладь – и зло исчезнет.