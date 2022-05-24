Во Всеволожске прошел бизнес-пикник

Более 35 предпринимателей собрались на бизнес-пикник во Всеволожске, чтобы провести заседание координационного совета по предпринимательству района и обсудить, как адаптироваться в условиях санкций. Участники обменялись кейсами в различных сферах деятельности.

Пикник включал ряд тематических секций. Такого масштаба бизнес-встреча в формате «без галстуков» и под открытым небом в нашем городе прошла впервые.

– Мы заменили привычный формат на новый, более непринужденный, – говорит руководитель Фонда поддержки предпринимателей Всеволожского района Ирина Кондратьева. – Бизнес-пикник – это возможность в неформальной обстановке поговорить о проблемах. Все знают, что предприниматели постоянно думают о работе. А здесь они получат возможность отдохнуть, сменить обстановку и расслабиться, а заодно получить необходимую информацию. Это очень важно как для вдохновения, поскольку бизнес требует неиссякаемого резерва энергии и идей, так и с точки зрения реальных возможностей расширить круг своих знаний, сформировать наработки для будущих проектов, обменяться полезными контактами и получить обратную связь от опытных представителей бизнеса.

Предприниматели охотно общались друг с другом, обменивались координатами, слушали спикеров, которые рассказывали об истории ведения успешной предпринимательской деятельности. Вот уже три месяца все они существуют в новых санкционных реалиях. Но унывать никто не собирается. Средний класс готов адаптироваться в любой ситуации. Полезные связи и общение могут стать залогом для будущего успеха.

– На какую помощь могут рассчитывать бизнесмены? – отмечает Ирина Кондратьева. – Естественно, на субсидии до 700 тысяч рублей. Помимо этого, предпринимательское сословие может рассчитывать на микрозаймы. Заметно, что за последнее время бизнесмены соскучились по живому общению.

– На сегодняшнем бизнес-пикнике ожидаю завести новые деловые контакты, – делится впечатлениями предприниматель Николай Титов. – Вдруг здесь найду своих будущих потенциальных заказчиков. А еще хотелось бы послушать предпринимателей, которые выступают спикерами.

– Я всегда с удовольствием принимаю участие в мероприятиях Фонда поддержки предпринимателей Всеволожского района, – говорит депутат города Всеволожска Полина Попова. – Меня очень интересует тема малого и среднего бизнеса, особенно последние нововведения. Сегодня хочу внести интересное предложение о снижении уплаты процентов по страховым взносам и НДФЛ.

По словам Полины Поповой, предпринимательское сословие Всеволожского района активно развивается.

– Для бизнеса важна поддержка государства, – отмечает депутат. – Многим необходима помощь в ведении бухгалтерии, информация о мерах поддержки. Такие площадки, где власть и бизнес могут обсудить проблемы, узнать много нового, чрезвычайно важны.

Ирэн ОВСЕПЯН

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