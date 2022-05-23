Ленобласть потратит более 56 миллионов рублей на борьбу с борщевиком

Комитет по АПК опубликовал список поселений Ленинградской области, проводящих в 2022 году борьбу с борщевиком Сосновского. Всего в программе примут участие 188 городских и сельских поселений из 98 муниципальных образований региона.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, программа по борьбе с сорняком реализуется на землях муниципальных образований и сельхозземлях. Всего за год планируется обработать территории общей площадью свыше 4,4 тысяч гектаров. Сумма финансирования по сравнению с прошлым годом увеличилась в полтора раза и составила свыше 56,5 миллионов рублей.

Отметим, что на портале «Госуслуги. Решаем вместе» можно оставить заявку на обработку участка, пораженного борщевиком. Также сообщить об опасном сорняке можно непосредственно в администрацию своего поселения.