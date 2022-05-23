О газете Контакты Для рекламодателей Закупки

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Елена Ваенга выступит на Дне поселка в Кузьмолово

0 Комментариев

В воскресенье, 29 мая, в Кузьмолово пройдет праздничная программа, посвященная Дню поселка. Специальным гостем станет эстрадная певица Елена Ваенга.

Администрация Кузьмоловского городского поселения поделилась планами будущего торжества. Гостей праздника ждут аттракционы и ярмарка, мастер-классы и встреча с экзотическими животными. Настроение будут задавать как местные таланты, так и приглашенные артисты. Ну а флагманом мероприятия станет неподражаемая Елена Ваенга.

Большой праздник начнется в 15.00 на центральной площади поселка.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Рождение «Фавора»
  2. Дарить радость детям
  3. Владимир Словохотов: «Я не люблю в театре пошлостей»
  4. Губернатор Ленобласти отмечает юбилей

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code