В Ленобласти прошла акция «Пойдём в музей»

На сайте Комитета по туризму Ленинградской области указано, что у нас 35 государственных музеев. Но с каждым годом всё больше и больше открывается музеев частных.

Самую большую цифру выдаёт сайт Wikimedia Foundation. На нём перечислено 52 музея в Ленинградской области. Однако при внимательном чтении обнаруживается, что этот список неполный. В нём, например, отсутствует Музей битвы за Ленинград имени З. Колобанова, или Музей-усадьба «Богословка». Так что вполне можно предположить, что общее число наших музеев (частных и государственных) уже гораздо больше. И некоторые жители даже не знают о новых, но очень познавательных культурных объектах.

Например, не каждому известно, что в Ивангородском художественном музее хранится самая большая в России коллекция произведений «русского сказочника» И. Билибина… И я многих удивлю, рассказав, что при посёлке Берёзово Приозерского района недавно открылся Музей эпохи викингов Бьоркагард. Он находится даже не в черте посёлка, а на ближайшем острове Ладожского озера. Чтобы добраться до Бьоркагарда из Берёзово, надо на лодке переплыть узкий пролив. Но оно того стоит – здесь создан уникальный интерактив, его ещё называют «музеем живой истории»… А в деревне Лампово Гатчинского района целую улицу можно назвать «музеем-заповедником». Дело в том, что в Лампово издревле проживали старообрядцы. Они вели замкнутый образ жизни, но благодаря этому сохранили до наших времён древние традиции, в том числе традиции русского деревянного зодчества. 32 дома в этой деревне признаны объектом культурного наследия. Они в основном сосредоточены на одной улице, и в них продолжают жить люди. Есть дом, которому исполнилось 150 лет. Сейчас деревня состоит из двух частей: одна современная, другая историческая. В историческом центре часто ходят туристы, которые и делают фотографии. И у нас в области есть ещё много уникальных мест.

Чтобы расширить кругозор и подарить людям хорошее настроение, Музейное агентство Ленинградской области организовало акцию «Пойдём в музей». Следует отметить, что она охватывала только филиалы этого агентства. В акции участвовало 25 филиалов. Среди них были как известные (крепость в Копорье или Музей-усадьба Н.К. Рериха в Изваре), так и менее избалованные вниманием, например Сланцевский историко-краеведческий музей. Наше Приютино тоже участвовало в этой акции.

Она стартовала 21 марта и, увы, закончилась к 21 мая. Посетить музеи бесплатно можно было только в определённые дни (в основном это были рабочие дни) и в определённые часы. Записываться надо было заранее, и в группе должно было участвовать не более 10 человек. Зато в эти часы проводились экскурсии. Они были уникальными, например, Музей «Дом станционного смотрителя» предлагал пешеходную прогулку по старинной деревне Выра.

Здание Музея-усадьбы «Рождествено» сейчас находится на реставрации. Поэтому сотрудники музея организовали экскурсию по усадебному парку. Я посетила Рождествено накануне Пасхи. В этот день люди были заняты приготовлением к празднику, и я оказалась одна. Но даже для меня одной провели полноценную экскурсию. Была прекрасная, солнечная погода. Я вдыхала запах старых лип, а научная сотрудница читала мне стихи Владимира Набокова. А потом она показала мостик, на котором В. Набоков впервые в жизни признавался в любви. Романтические события, которые произошли в усадьбе Рождествено, отражены в повести В. Набокова «Другие берега». Затем мы осмотрели место, которое зачастую называют «ленинградским Градом-Китежом». Здесь, по преданию, во время варварского нашествия шведов чудесным образом ушла под землю деревянная церковь. И эту церковь археологи ищут до сих пор. После этого рассказа моему взору предстали пещеры из яркого красного песчаника, который редко встречается в мире. Возле пещер можно было набрать воду из целебного источника. Впечатления от этого путешествия у меня останутся на всю жизнь.

В Музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» желающих бесплатно попасть на экскурсию было больше, чем положено. Потому что это хорошо раскрученный объект культуры, и все туда стремятся. А вот Музей истории Шлиссельбурга стал для меня и моих товарищей настоящим открытием. Мы и не подозревали, что такой маленький музей, который стоит на окраине города, у стен завода, хранит в себе столько интересных экспонатов. И экскурсии там проводятся на высшем уровне. Отсюда в буквальном смысле слова не хотелось уходить. И теперь мы всем будем советовать съездить в Шлиссельбург, чтобы получить заряд положительных эмоций.

Надо сказать, что акция «Пойдём в музей» в Ленинградской области проводилась в первый раз. Но очень хочется, чтобы она повторилась на следующий год. Потому что в первый раз кто-то о ней не услышал, а потом информация будет расходиться все шире и шире, люди будут привыкать. И обращать больше внимания на местные музеи.

И ещё – может быть, кому-то интересно будет узнать, что программа бесплатного посещения музеев уже несколько лет действует в Москве и в Московской области. Она охватывает более 40 музеев. Каждый год список меняется, но точно так же в него включаются мало известные, но очень интересные музеи. Если жители Ленинградской области будут проезжать через Москву, то тоже смогут их посетить. Надо только записаться заранее, а для этого – набрать в Интернете «Бесплатные музеи в Москве на 2022 год» и узнать условия. Эта программа в Москве действует в течение всего года. И вы сделаете для себя много открытий.

Людмила ОДНОБОКОВА