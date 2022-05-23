Всеволожские артисты приняли участие в программе «Играй, гармонь!»

В минувшее воскресенье, 22 мая, образцовый ансамбль «Узорица» принял участие в съемках телевизионной программы «Играй, гармонь!». Съемки прошли в Санкт-Петербурге.

Показать свое творчество приехали яркие и талантливые артисты из разных уголков области. Среди приглашенных артистов оказались и творческий коллектив из Всеволожского района, блеснувший выразительным выступлением и колоритными костюмами.

Цикл передач «Играй, гармонь!» посвящен народному творчеству. Каждая программа превращается в маленький праздник, объединённый любовью к музыке и самовыражению. За годы существования проекта зрители познакомились со множеством разнообразных артистов и коллективов, бережно хранящих традиции, самобытность и дух народного искусства.

Фото группы «Культура Всеволожского района» в соцсети «ВКонтакте»