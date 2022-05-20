На токсовских трамплинах открылся летний сезон

В посёлке Токсово находится комплекс трамплинов, который принадлежит Школе высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта Санкт-Петербурга.

7 мая на трамплине мощностью К-65 для ветеранов состоялась специальная тренировка, а 8 мая – соревнования. Они были организованы по всем правилам данного вида спорта и посвящены открытию летнего сезона. В них приняли участие представители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Петрозаводска. Они состязались в трёх возрастных категориях: «30 – 39 лет», «40 – 49 лет» и «50 лет и старше».

Судейская команда состояла из семи человек: среди них шесть человек – это судьи первой категории, а К. Григорьев – судья международной категории. Главным судьёй был назначен С. Ленинский, главным секретарём соревнования – А. Голицын.

Светило солнце, ветерок был 2,4 метра в секунду, звучала музыка. Самый дальний прыжок на трамплине К-65 показал житель Санкт-Петербурга Валерий Власов. Его результат – 70 метров. Хорошо выступили областные спортсмены. В группе «50 лет и старше» второе место завоевал Андрей Сергеев (Токсово), а 3 место – Сергей Медведев из Всеволожска. В группе «30 – 39 лет» второе место завоевал Юрий Лобков из деревни Новое Девяткино. Под аплодисменты зрителей проходило награждение победителей кубками и медалями.

Следующий старт для ветеранов состоится в ближайшие выходные. 21 мая они выступят в Токсово на трамплине мощностью К-40, а 22 мая – на трамплине К-65. Начало соревнований в 12.00. Приглашаются все желающие посмотреть это увлекательное зрелище.