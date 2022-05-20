Жители Ленобласти смогут пройти бесплатное обследование в День диагностики меланомы

Жителей региона 23 мая ждут онкологи и онкодерматологи для бесплатного обследования.

Ленинградский областной клинический онкологический диспансер проводит акцию. Жители региона могут прийти на прием по одному из двух адресов: Санкт-Петербург, Литейный проспект, 37-39 и Тихвин, ул. Карла Маркса, 66. Предварительно необходимо записаться по телефону горячей линии 8-800-2000-345, или на сайте melanomaday.ru.

Как добавили в онкодиспансере, в мире ежегодно диагностируется 230 000 новых случаев меланомы. В 28% случаев заболевание приводит к летальному исходу, так как выявляется на поздних стадиях. Своевременное обращение к врачу позволит избежать серьезного заболевания.

По материалам пресс-службы областного правительства