«Если жизнь сложилась, словно песня»…

Конечно, эти песенные строки знакомы всем. Как и стихотворные: «Письма пишут разные: слезные, болезные, иногда прекрасные. Чаще – бесполезные»… В нашей редакционной почте, к счастью, «бесполезные письма» – большая редкость, но и прекрасные встречаются не так уж и часто. Но бывают. И вот одно из них, от большой ветеранской команды микрорайона Бернгардовка.

«Во Всеволожске живёт очень много людей с интересной судьбой, необычными увлечениями. И как важно, когда на нашем пути встречаются люди умные, яркие, интересные. Вот таким человеком является Лариса Сергеевна Логвинова. Красивая внешне, душевно богатая, прекрасно поет народные песни и никогда не пройдет мимо чужой беды.

Наш Совет ветеранов в микрорайоне Бернгардовка организован 30 лет назад, и 18 последних лет его возглавляет Лариса Сергеевна.

Не устаем удивляться её энергии, отзывчивости, деликатности и в то же время настойчивости в решении наших ветеранских проблем, а ей ведь уже немало лет! Нынче исполнилось 80, и она по-прежнему полна душевных сил и обаяния».

Отца расстреляли как партизана

А мы продолжим рассказ о Ларисе Сергеевне Логвиновой цитатой из еще одного письма: «На основании опроса жителей дер. Прибор (перечисляются фамилии) установлено, что Ваш отец Яцков Сергей Маркович в декабре 41 года был арестован немцами вместе с другими гражданами дер. Прибор, находился под арестом в здании школы, расположенной в городе Гомель по Пролетарской улице, а впоследствии, как полагают опрашиваемые, был расстрелян немцами вместе с другими гражданами. Место похорон Вашего отца установить не представилось возможным, так как никто этого не знает». Письмо было направлено Гомельским военным комиссариатом в августе 1959-го родным в ответ на их запросы о судьбе главы семьи, их отца, коммуниста Сергея Яцкова, оставленного в Гомельской области для работы в подполье.

– Есть ещё одна справка, свидетельствующая, что отца расстреляли как партизана в декабре 41-го, – рассказывает Лариса Сергеевна и показывает раритетный документ, выданный еще в 46-м сельским советом, – есть свидетельства, что его и других партизан выдал немцам некий Парфен, его же односельчанин, и что расстреляли их где-то за Гомелем и сбросили в противотанковые рвы. Могилу так и не нашли.

А я родилась уже после расстрела отца, в 42-м году. Он даже не знал, кто у него родится – девочка или мальчик. Мама, уже беременная мной на последнем месяце, прослышав, что их увозят из школы, где они содержались, пришла туда вместе с другими женщинами. И увидела его, когда их вели к машине, – на несколько мгновений. И папа успел ей крикнуть: «Аня, береги детей». Она рванулась к нему, и немец так ударил ее прикладом, что она упала без сознания. Да… Так всё и было. Мама нам рассказывала… И уже после его расстрела прошел слух, что немцы будут брать и показательно казнить и семьи партизан. Но нашлись добрые люди, маму предупредили, и она, собрав нас в охапку, затолкав в подушки новорождённую меня, убежала в городок Туров, где жила ее мать с немалой тоже семьей.

Военное меню. Ода траве-лебеде

…Чего стоила эта зимняя дорога одинокой женщине, ночью, с тремя малолетними детьми, – можно только догадываться. И Лариса Сергеевна молчит, и я понимаю ее молчание. Но, собравшись с силами, она продолжает рассказ о своем военном детстве:

– Таким женщинам, как моя мама, надо памятники ставить по всей России. Анна Денисовна Яцкова. И я в девичестве Яцкова. Мама работала, всю войну вынесла на своих плечах. Тянула троих детей, получая после войны пенсию за отца по потере кормильца. Пять

рублей на троих детей. Все мои первые детские воспоминания – постоянное чувство голода. Мы всё время хотели есть. И я прекрасно помню, как мама говорила: «Только бы дожить до весны! Там крапива-лебеда пойдет. Выживем на траве». Это не образ, это не слова из стихов. Это было именно так: мы поднимались на подножном корму, на траве-лебеде, может, поэтому у моего поколения зубы до сих пор целы (тут Лариса Сергеевна улыбается, показав красивую улыбку).

А знаете, какое любимое блюдо военного меню было у нас, военных детей? «Тошнотики» мы его называли.

Мама наша по-пластунски, чтобы немцы не засекли, – еще с одной женщиной, с которой она дружила до конца своих дней, – ползли на поля, где оставалась мерзлая картошка.

Оттаивая, она буквально текла, но собирали и её, и мерзлую капусту, и из этого мама пекла что-то типа драников. Это был праздник. Ну а потом, как я уже говорила, начинался дикий лук, чеснок, щавель, травушка-муравушка, и мама говорила нам, троим своим детям: «Ну всё, ребята! Живы. Значит, будем жить дальше»…

К работе относилась творчески

Мы ещё долго говорили с Ларисой Сергеевной и о войне, и о мире. О семье и искусстве не просто выживать, а жить и оставаться человеком при любых обстоятельствах. О чувстве локтя, и о том, почему мы победили. И конечно, об уроках великих наших матерей. Может, отсюда у неё, выросшей в таких, по нашим меркам, совершенно нечеловеческих условиях, обостренное чувство ответственности и справедливости. Особенно социальной справедливости. Тем более что нынешние времена дают множество поводов задуматься об этой самой социальной справедливости. Но если некоторые только задумываются да негодуют, то Логвинова делает всё возможное, а порой преодолевает и невозможное, чтобы социальную справедливость восстановить. Как правило, у неё это получается. Пусть не всегда в полной мере, но ведь это только «под лежачий камень вода не течёт», а жизнь можно улучшить, только прикладывая усилия. Это жизненное кредо Л.С. Логвиновой. Всю жизнь в работе, всю жизнь в поступательном движении. Она признается, что всегда была очень увлечена своей работой.

После окончания Курского сельскохозяйственного института молодой зоотехник Лариса, уже не Яцкова, а Логвинова, – вместе с мужем, тоже выпускником этого института, были направлены на работу в совхоз «Громыки» Брянской области.

Жизнь и карьера шли по восходящей. Вот страничка из официальной «Автобиграфии»: «В 1972 году принята на работу в «Тихвинскую государственную станцию» по племенной работе и вплоть до 2002 года проработала в системе государственной племенной службы, начиная с должности старшего специалиста по племенной (селекционной) работе до главного специалиста отдела селекции животных ФГУА «Невское».

При этом курировала вопросы воспроизводства животных в 11 районах Ленинградской области. В том числе во Всеволожском районе. Это были совхозы «Ручьи», «Выборгский», «Всеволожский», «Романовка», «Авлога», «Спутник».

Автор и редактор ГПК, то есть Госплемкниги сельскохозйственых животных. Соавтор выведения новой мясной породы свиней».

А вот с этого места, как говорится, поподробнее. Вывести мясную и скороспелую породу свиней – большая удача для ученого-селекционера. Это итог деятельной и многотрудной работы. Порода удалась, была распространена по многим хозяйствам Ленинградской области. Казалось бы – живи и радуйся, в том числе плодам своего труда. Но не только это, согласитесь, греет сердце женщины, матери и жены. Прекрасный муж, с которым идут по жизни вместе еще с института. Трое детей. Два мальчика и девочка. Впрочем, уже не «мальчики и девочки», а взрослые, самостоятельные и очень успешные ребята, все с высшим образованием. И сама, как говорится, ещё полна сил, профессионального опыта и желания послужить своей стране.

Нашла себя в этой деятельности

Но… приход к власти Горбачева, сначала – перестройка, потом распад Советского Союза, потом крушение сельскохозяйственного производства страны. Животноводство, и прежде всего свиноводство Ленинградской области, «приказало долго жить». Не скажете, где теперь огромное свиноводческое хозяйство «Спутник», которое обещало стать флагманом свиноводства Ленинградской области? А где другие? На многолетней работе животновода-селекционера был поставлен жирный крест. И когда мы говорим об этом периоде её жизни с Ларисой Сергеевной, я вижу, как тяжело дается ей этот разговор. Почти на тех же эмоциях, как о её военном детстве. Без боли она об этом говорить не может.

Зато охотно рассказывает о том, как живёт сегодня. Как получилось, что жизнь сложилась, «словно песня». Ну, может, не совсем так, но мелодия своя в её жизни, безусловно, есть.

– Мне пришлось уйти на пенсию, – продолжает свой рассказ о жизни и о судьбе Логвинова. – Могла еще и поработать. Всё было при мне: силы, знания, опыт. Но… когда стали сдавать на мясо элиту и суперэлиту нашего стада, которое было основным селекционным материалом, я поняла, что делать мне здесь больше нечего. На пенсии жизнь как будто остановилась. И тут мне предложили возглавить Совет ветеранов микрорайона Бернгардовка. Ветеранская организация – почти тысяча человек. А даже места, комнатки какой-то, где можно собраться, провести собрание – нет! Представляете? С людьми надо встречаться, решать вопросы, разговаривать – не на лавочке же у подъезда проблемы обсуждать. Хотя в первое время – да, собирались и у меня на квартире. В общем, кроме картотеки, ничего у нас не было, и началось мое «хождение по мукам», чтобы добиться помещения для ветеранов.

Это «хождение по мукам» завершилось победой. Правда, сейчас уже того, что есть, как кажется Ларисе Сергеевне, «маловато будет».

– Правда и то, что люди уходят, – признает Логвинова. – Уходят безвозвратно, порой безвременно. Непреложный закон жизни. С одной стороны, это так. С другой – хочется, пока мы живы, сделать все возможное, чтобы у людей было побольше радости. Пока мы на этом свете…

Это позиция Ларисы Сергеевны. Поэтому люди к ней идут. Шли всегда. Когда она была помощником депутата ЗакСа Т.В. Павловой. Когда она сама была депутатом нашего Всеволожска. Идут не только как к председателю Совета ветеранов. Идут просто как к человеку, который никогда не будет смотреть на часы, показывая, как она занята. Знают, что если есть хоть малейшая возможность помочь человеку – значит, она изыщет эту возможность.

– Я нашла себя в этой работе, – признается Логвинова. – И не корысти ради. Вы же понимаете, что никто не платит у нас за общественную работу. А награда – признательность человеческая. Благодарность людей. Это вот есть. И эта общественная работа спасала меня и после преждевременной смерти моего мужа, с которым мы душа в душу прожили почти 50 лет. Что еще?

И счастье было, и молодость была, и жизнь сложилась, словно песня. А из песни, как известно, слов не выкинешь.

Есть и общественное, и официальное признание заслуг Л.С. Логвиновой. Есть Почетные грамоты: Министерства сельского хозяйства и АПК Ленинградской области. Она победитель Всероссийского соревнования в системе селекционной работы и участник Международной конференции за достижения в селекции животных. Это за профессию. Медаль «За заслуги перед Всеволожским районом» и Почетный диплом Законодательного собрания Ленинградской области за успехи в общественной работе.

– Главное, – еще раз подчеркивает Лариса Сергеевна, – чувствовать себя нужной людям. Тогда всё отступает. Всё встает на свои места. Нет одиночества, нет возраста, нет болезней. Потому что будет день и будут заботы и проблемы, которые требуют твоего вмешательства. Твоего неравнодушия, твоего сердца и души. Я вот так живу. И мне так жить нравится.

Автор Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото из личного архива Л.С. Логвиновой