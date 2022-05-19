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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Победители конкурса «Охрана лесов от пожаров» познакомились с токсовскими зубрами

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В питомнике зубробизонов в Токсово состоялось награждение победителей конкурса детского рисунка «Охрана лесов от пожаров» комитета по природным ресурсам Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, работа Елизаветы Падариной станет неофициальным символом зубровника. Художница из Волосова сделала не просто рисунок, а плакат на большом листе фанеры. Он уже сегодня будет установлен на въезде в питомник.

Первое место в конкурсе заняла Елизавета Мистер из Всеволожского района, второе – Софья Николаева из Лужского района, третье – Юлия Белова из Киришского района, почетное четвертое место досталось работе Устиньи Цветковой: «Не жгите сухую траву». Спецприз получила аппликация из спичек Артура Мнояна из Кириши. Приза зрительских симпатий удостоен рисунок Натальи Коржевой «Маленькая спичка – беда большая».

Рисунки-победители будут использованы для лесоохраны. Юные художники получили памятные подарки и посетили с экскурсией питомник зубробизонов, единственный на Северо-Западе государственный питомник, расположенный во Всеволожском лесничестве.

 

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