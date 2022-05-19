Графский пруд в Мурино примет участие в федеральном конкурсе

Пять городов Ленинградской области станут участниками Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году. Среди них Графский пруд на берегу реки Охты в Мурино.

Как отмечает пресс-служба областного правительства, представленные на конкурс проекты призваны не только облагородить общественные пространства, но и создать новые точки притяжения и запустить комплексное развитие территорий. После тщательного рассмотрения заявок, в сентябре будут отобраны 160 самых интересных и перспективных проектов. Победившие проекты будут реализованы к концу 2023 года.

Зеленый уголок многотысячного города под романтичным названием «Графский пруд» – излюбленное место отдыха жителей и гостей Мурино. За решение превратить его в благоустроенное общественное пространство проголосовали сами муринцы.