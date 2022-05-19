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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожская КМБ получила новые аппараты для исследований

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В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Ленобласти  Всеволожская КМБ получила пять новых аппаратов для проведения ультразвуковых исследований Logiq p9.

Новая техника позволит быстрее проводить диагностические исследования в условиях большого потока пациентов. Также с помощью современной системы медики получат более качественные цветные изображения, которые помогут в установке верного диагноза.

Аппараты планируют установить в кабинетах детской поликлиники, УЗД Центра здоровья и профилактики, а также в поликлинике поселка имени Морозова и Красная Звезда.

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