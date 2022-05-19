Во Всеволожске отметили 100-летие Всесоюзной пионерской организации

Сегодня, 19 мая, во Всеволожске прошла серия торжественных мероприятий, посвященных 100-летию Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина. Символично, что одной из площадок праздника стал мемориальный комплекс «Цветок Жизни», входящий в Зелёный пояс Славы.

Ведь именно пионеры участвовали в сооружении этого памятника. Пионерские организации всей страны жертвовали деньги с собранных средств за макулатуру и металлолом. Он был открыт 28 октября 1968 года и посвящён детям, погибшим в годы блокады Ленинграда.

В ходе мероприятия под звуки пионерских песен делегации из разных районов Ленинградской области возложили к подножию монумента красные гвоздики – как символ крови, пролитой героями войны ради свободы и независимости родины.

Среди пришедших на праздничную церемонию были те, кто не понаслышке знает, что такое пионерия и кто с гордостью носил алый галстук.

По мнению директора СОШ №5 г. Всеволожска Светланы Владимировны Зверевой, пионерия для многих значила многое:

– Для меня пионерия – это что-то необыкновенное, потому что с этим связано мое детство, моя юность. Я была в «Зеркальном», в «Артеке». У меня в дипломе написано «старшая пионервожатая». Пионерия, на мой взгляд, – это идеологический вопрос. Пионерское движение помогало выбрать правильное направление в жизни молодому поколению, помогало воспитывать, выбирать профессию. Сейчас вновь становится модным слово «наставничество», и в нашей юности такое тоже было – октябрята, пионеры, комсомольцы – все участвовали в воспитании, и это была прекрасная отработанная система. Сейчас стоит вопрос о возрождении пионерского движения, но на самом деле оно есть – РДШ, Юнармия, пионерское движение. Просто они все движутся в разных направлениях, а надо направить их воедино. Хочу сказать, что нельзя сравнивать поколения. Сегодняшние дети очень хорошие! На днях у нас был последний звонок, я смотрела на них и думала, какие хорошие выросли дети! У них удивительно добрые лица. Всем, кто связан с пионерской организацией, в этот столетний юбилей хочется напомнить, что быть пионером – это навсегда. Поэтому желаю пионерского задора в душе и сердце на всю оставшуюся жизнь!

Среди почетных гостей праздника была почетный житель Всеволожска Ангелина Александровна Плыгун. Она поделилась воспоминаниями из своей молодости, рассказала о том, насколько важно и почетно было носить пионерский галстук:

– Я одна из первых вступила в пионеры в Новопустошской восьмилетней школе, потому что хорошо училась. Тогда вступить в ряды пионеров было очень почетно, принимали сначала только лучших. Это было в 3 классе, а в 7 классе я перешла в комсомольцы. Жаль, что сейчас нет пионерии. Конечно, она была пропитана идеологией КПСС, но дети были организованы, не были предоставлены сами себе и гаджетам, которые сейчас есть у каждого ребенка пионерского возраста. Тогда занимались здоровьем, ездили в бесплатные пионерские лагеря, и летом дети тоже были заняты делом. У меня, поскольку я хорошо училась, было шефство над учеником, который учился плохо. В итоге он в меня влюбился, но не судьба, мы остались просто одноклассниками. Всем пионерам того времени шлю привет! Я родом из Советского Союза и считаю, что было очень много хорошего в то время именно в воспитании подрастающего поколения.

Как поделилась директор Осельковской школы Зинаида Георгиевна Царёва, с пионерской организацией у неё связаны самые теплые воспоминания:

– Я была пионервожатой с 1978 года и в течение 8 лет работала пионервожатой Осельковской школы. Потом, когда ее реорганизовали в Лесколовскую, я работала пионервожатой там. Золотая пора, замечательные годы! Иногда скучаешь по тем годам, и сегодня на мероприятии увидеть коллег, с которыми работали и отдыхали вместе, очень приятно. Если бы сейчас было 19 мая 1980 года, то мы бы с коллегами были на Дворцовой площади, потому что там ежегодно проходил слет отрядов и дружин. Я считаю, что если бы возродили, то движение, это было бы очень хорошо для теперешней молодежи. Я работаю сейчас директором школы и вижу, что ребята замечательные, молодежь чудесная, и пионерское движение – это системная воспитательная работа, в которой равномерно присутствовали и воспитание патриотизма, и спортивная работа, и формирование интеллекта, культуры. Это было очень здорово! И по тем годам я скучаю. Я много лет работаю в школе и пытаюсь организовать учебную и воспитательную работу, но не хватает инициативы от самих детей. А пионерское движение основывалось не столько на роли вожатых, сколько на самостоятельной инициативе детей. А вожатые, подбрасывая идеи, старались оставаться в тени. Я считаю, что старший товарищ радом с детьми – это большое счастье для родителей. Потому что иногда дети не могут поделиться своими печалями или проблемами с родителями, а пионервожатому они доверяют. Передаю всем бывшим пионерам привет, поздравления и мою любовь!

В заключение празднования 100-летнего юбилея Всесоюзной пионерской организации все участники мероприятия приняли участие в церемонии повязки красных галстуков на Аллее славы в знак памяти о героизме пионеров во время блокады и обороны Города-героя Ленинграда.

Фото Антона ЛЯПИНА