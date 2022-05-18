Школьники Всеволожского района соревновались на «Зарнице»

Детско-юношеские оборонно-спортивные игры «Зарница-2022» Всеволожского района прошли 14 мая на базе школы № 3 г. Всеволожска.

Зарница – это не просто военно-спортивная игра, это игра, связующая поколения. Придя из прошлого века, она стала проводником дружественных, наставнических, искренних отношений между детьми и педагогами. При подготовке к соревнованиям школьники и их учителя задаются общей целью и наполняются общими знаниями, причем старшее поколение тоже зачастую узнает много нового наравне с молодежью.

14 мая восьмиклассники общеобразовательных учреждений Всеволожского района приехали в школу № 3, чтобы принять участие в традиционной спортивной военно-патриотической игре «Зарница». 35 команд – это 14 ребят основного состава и 2 – 3 сопровождающих педагога, итого около 600 человек окунулись в этот день в атмосферу одной из самых массовых и популярных игр советского времени.

В этом году «Зарнице» исполняется 55 лет. На протяжении всего времени она помогала в воспитании у молодого поколения духа патриотизма, стремления к победе, гармонии между физическим и духовным началом и умении выстраивать отношения в команде.

– «Зарница» вызвала у меня море положительных эмоций, так как я встретилась там со своими давними друзьями, узнала много нового, и, наконец, спустя два месяца тренировок проверила свою подготовку. Если в команде возникали разногласия, мы всегда их устраняли и приходили к компромиссу. В итоге этот день нас с ребятами сблизил, и мы стали гораздо лучше понимать друг друга, – делится уже после игр впечатлениями Анастасия Кузан, ученица Романовской школы, участница соревнований.

За свою более чем полувековую историю основа игры практически не менялась, хотя и появлялись новые задания, а старые могли немного модернизироваться. Как рассказал комендант «Зарницы-2022», заместитель директора по учебно-воспитательной работе ДДЮТ Всеволожского района Евгений Майоров, конечно, приходится адаптировать испытания к месту проведения, но все равно из года в год они примерно одинаковые и подобраны с учетом регионального и всероссийского этапов, ведь команда-победитель будет представлять район на областном этапе.

– На протяжении многих лет игры проводились в воинских частях, но вот уже второй раз мы их организуем на базе школ. В прошлом году это был Токсовский центр образования, в этом году мы собрались во Всеволожской школе № 3, – рассказывает Евгений Игоревич. – Площадка выбирается всегда очень тщательно, важно, чтобы в одном месте можно было провести необходимые испытания, а именно – должны быть поля для физкультурно-спортивной станции и строевой подготовки, военизированная полоса препятствий, место для стрельбы из пневматического оружия. А также дополнительное пространство для остальных испытаний.

Всего ребятам предстояло в этот день проверить свои силы и знания на 12 станциях: медико-санитарная подготовка, «Операция «Защита», туристская полоса препятствий, пожарная эстафета, «Операция “Дорога без опасности”», соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, спортивные состязания «Сильные и ловкие», строевая подготовка, военизированная полоса препятствий, интеллектуальная викторина «Петр Великий», огневая подготовка и снаряжение магазина АКМ.

Безусловно, без тщательной и длительной подготовки успешно пройти все эти испытания невозможно. Здесь на помощь ребятам приходят школьные педагоги, причем не один.

– К «Зарнице» мы начинаем готовиться с 1 сентября, – делится своим опытом педагог физической культуры Разметелевской школы Виктор Грешняков. – И занимаемся с ребятами на протяжении всего года. В этот раз были небольшие сложности из-за дистанционного обучения, но мы время не теряли даром – готовились к теоретическим заданиям: учили ПДД, историю эпохи Петра I, основы медицины. А практику отрабатывали непосредственно уже в школе. Своими знаниями и опытом с командой делились Илья Морозов – туристическая, огневая подготовка, стрельба из пневматической винтовки, разборка-сборка автомата и снаряжение магазина, я, который отвечал за строевую подготовку и операцию «Защита», Оксана Давыдюк – медицинская подготовка, правила дорожного движения – и учителя физкультуры, ответственные за спортивные испытания.

Каждый из учителей давал ребятам не только знания, но и уверенность в себе, осознание того, что они команда, что вместе они смогут добиться хороших результатов. Большинство испытаний направлены именно на командную работу, и только в двух подводится личный зачет: стрельба и спортивные состязания (подтягивание, пресс).

На этапе подготовки складываются командные отношения не только между ребятами, но и между педагогами и школьниками. Как рассказал Сергей Шевцов, заместитель по безопасности Лесколовского центра образования, наставник команды, при подготовке школьников важно обратить внимание на знания и опыт педагогов, которые их будут обучать, подобрать компетентных людей и наладить процесс взаимодействия между ними. Ведь когда педагоги будут работать слаженно, дети тоже будут перенимать эту модель выстраивания отношений в команде и с наставниками. Это особая связь помогает участникам проникнуться духом игры, прочувствовать важность и ответственность каждого испытания и осознать свою значимость, ведь в команде важен каждый.

– В прошлом году мы стали чемпионами, – рассказывает Сергей Шевцов, – но нужно понимать, что каждый год состав участников меняется, и работать вновь предстоит не только детям, но и самим педагогам, руководителям команды. Только общими усилиями можно достичь какого-то положительного результата.

А итоги игры таковы: первое место у команды Сертоловской школы № 1, второе – у Лесколовского ЦО, третье – у Бугровской школы.

Абсолютно все ребята выложились на 200%, 100 из которых их личные, а 100 – их педагогов, которые в этот день не только смотрели за выступлением своих детей, но и немного ностальгировали о своем школьном времени.

Алена СЛОБОДЧИКОВА

Фото Светланы УСИК