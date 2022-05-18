Лучшие педагоги Всеволожского района получили награды

В Центре образования «Кудрово» 16 мая наградили победителей и лауреатов областных конкурсов «Библиотекарь года», «Учитель года», «Воспитатель года», Ленинградского областного конкурса на лучшие практики наставничества и финалистов, лауреатов и победителей 13 конкурсов педагогического мастерства в рамках VI муниципального фестиваля «Профессиональный успех».

Для награждения на мероприятие были приглашены победители V муниципального конкурса «Русские узоры», организованного для учреждений, реализующих программу дошкольного образования, и участники апробации модели оценки компетенций педагогических работников, необходимых для осуществления воспитательной деятельности.

Федоренко Ирина Петровна, председатель районного Комитета по образованию, тепло приветствовала 93 участников торжественной церемонии и руководителей образовательных учреждений. Педагоги награждены Почетными грамотами и Дипломами Комитета по образованию, специальными конкурсными сувенирами и призами, букетами цветов.

Творческими номерами участников торжественной церемонии порадовали ученики Центра образования «Кудрово» и Дворца творчества Всеволожского района.

Фото Антона Ляпина