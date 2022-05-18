Ленобласть получит инфраструктурный кредит на дорожное строительство

Отличная новость – вторая заявка Ленинградской области на предоставление инфраструктурного кредита из федерального бюджета одобрена на уровне Правительства России. А это значит, что во Всеволожском районе продолжится реализация крупных дорожных проектов.

Так, часть средств будет отведена на строительство новой трассы, которая перенаправит поток транзитного транспорта в обход города Мурино. О важности этого агломерационного проекта высказался глава 47-го региона Александр Дрозденко.

«Новая дорога уберёт транзитный транспорт с Токсовского шоссе и разгрузит кварталы в Восточном Мурино. Областная часть дороги целиком запроектирована и сейчас находится на проверке в государственной экспертизе», – отметил губернатор Ленинградской области.

На строительство новой магистрали, которая возьмет своё начало в створе Пискаревского проспекта, ранее уже было выделено 2,2 миллиарда рублей, теперь к ним добавится еще столько же на 2024–2025 годы.

Также в начале этого года регионом были получены федеральные средства на реализацию ещё двух проектов, непосредственно касающихся Всеволожского района. Помимо уже названного обхода города Мурино, это выезд из Кудрово на Мурманское шоссе (сумма кредита – 4 млрд рублей) и продолжение реконструкции Колтушского шоссе в сторону Колтушей (сумма кредита – 2,5 млрд рублей).

Подготовила Светлана Завадская