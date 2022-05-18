Губернатор Ленобласти оценил высокотехнологичное предприятие в Новосаратовке

Политически окрашенные мотивы ограничили российский рынок в передовых технологиях. Под запрет попали даже современные микроскопы. Но первый шок прошёл, и российские производители готовы наладить производство высокотехнологичного оборудования. На одном из таких предприятий – ООО «МегаТек» – побывал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Завод начал производство промышленного оборудования специального назначения, наладив успешный выпуск современной продукции в промзоне «Уткина заводь» в Новосаратовке. Передовые инженерные решения и высочайшее качество позволяют замещать американские и немецкие технологии. Предприятие разрабатывает и конструирует промышленное вентиляционное оборудование.

ООО «МегаТек» давно и громко завило о себе на российском промышленном небосклоне. И хотя его «мозговой центр» – ведущие инженеры, были сосредоточены во Всеволожском районе, но, так уж сложилось, что заказы на производство принимали в Прибалтике, Германии, Турции. В 2021 году предприниматели решили локализовать производство в России. Сказано – сделано. Так появился новый серьезный инвестиционный проект. «Создание производства промышленного оборудования специального назначения». Объем инвестиций составил 500 млн рублей.

На эти деньги приобрели итальянское лазерное оборудование, создали 134 рабочих места, в апреле нынешнего года произвели монтаж и запустили местное производство. Первые вентиляционные установки для Курской АЭС выпущены именно здесь.

Надо отметить, что о локализации производства во Всеволожском районе задумались еще до санкций. Удача? Нет. Скорее всего, интуиция. Или, как говорят, седьмое чувство. Рынок – живой организм. Он постоянно находится в движении. Ещё во время коронавируса многие предприниматели проявляли небывалую изобретательность: они в считаные недели перестраивали бизнес, чтобы удовлетворять спрос. Так их «звезда счастья» в условиях турбулентности не погасла.

Конечно, как отметили на предприятии, компания лишилась ряда иностранных контрактов, не совсем понятно, как будут дальше строиться отношения на валютном и на таможенном рынках. В условиях взаимных ограничений это достаточно сложно. Особенно учитывая то, что география поставок завода была достаточно обширной. Много договоров было заключено именно с европейскими странами. Предприятие уже обратилось за разъяснениями по платежным документам в Центральных банк. Однако, как отметил в беседе с корреспондентом «Всеволожских вестей» финансовый директор предприятия Сергей Лысенко, компания постарается заместить утраченные контракты местными.

Безусловно, любой промышленный объект нуждается в оборотных средствах. Компания получает финансовую и гарантийную поддержку комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка и Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области. Однако средств не хватает, а кредиты в банках уж больно кусаются. На предприятии готовятся обратиться за дополнительным льготным финансированием в рамках федеральной программы помощи предпринимателям, пострадавшим из-за действий недружественных стран.

– Промышленное оборудование российского производства сегодня, в условиях санкций, особенно востребовано, – заметил после экскурсии Александр Дрозденко. – У компании «МегаТек» большой опыт работы. Есть подразделения за рубежом. Это позволяет им разрабатывать технологические решения и производить импортозамещающую продукцию для наших промышленных предприятий и атомной энергетики. В перспективе – расширение предприятия. Здесь будут построены ещё два больших цеха. Маховик производства раскрутится с новой силой. Это сулит многомиллиардные контракты и открытие ещё 400 рабочих мест.

Как отметил губернатор, предприятие работает на местном сырье.

– Но главное преимущество «МегаТека» – человеческий капитал, – подчеркнул Александр Юрьевич. – Гордость холдинга – люди, которые принимают важные технические решения. Найти таких профессионалов сложно.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы администрации ВМР