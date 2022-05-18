Во Всеволожском районе пройдет «Ночь музеев»

21 мая Всеволожский район присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев», приуроченной к 350-летию со дня рождения императора Петра I. Специально к этой дате музеи готовят особенные программы.

Так, в Музее-усадьбе «Приютино» день обещает быть насыщенным. В 18.00 состоится презентация выставки «На троне вечный был работник». В 19.00 и 20.00 запланированы авторские экскурсии по усадьбе, посвященные, в частности, отношениям двух великих поэтов Александра Пушкина и Адама Мицкевича. А завершится вечер в 21.00 концертом старинной музыки.

Также к акции присоединятся музеи военной истории Ленинградской области, среди которых и «Дом авиаторов» во Всеволожске. Экскурсии по музею будут проходить каждые два часа по двум маршрутам. Посетители смогут ознакомиться с экспозицией, послушать воспоминания ветеранов и сводки Советского Информбюро у стендов с индивидуальными динамиками, под звуки мотора самолета и «переговоры» летчиков, увидеть глазами экипажа, как происходила атака на морское судно противника у экспозиции «Кабина бомбардировщика», отдохнуть и послушать мелодии и песни военных лет в интерактивных креслах музыкальной «гостиной». Время работы музея с 15.00 до 22.00.