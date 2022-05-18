Во Всеволожске наградили лучшие семьи района

В детской школе искусств им. М.И. Глинки чествовали лучшие семьи Всеволожского района. По красивому залу шли пары, которые, став той самой ячейкой общества, вместе прошли сквозь огонь, воду и медные трубы.

– В конкурсе участвовали девять семей, одна из них вышла на областной этап, – вручая награды за сохранение ценностей семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, отметила заместитель главы администрации Всеволожского района Светлана Хотько. – Безусловно, трудно было сделать выбор. Все семьи достойны победы: активные, молодые перспективные. Благодаря тому что в районе живут такие замечательные семьи, молодежь учится ценить и понимать, что семья – главное в жизни, а все остальное – просто приложение. Мы рады и гордимся такими людьми!

Счастливый брак – это союз двух людей, которые любят, а главное – уважают друг друга. Важно найти человека, который поддерживал бы тебя во всех начинаниях. Своими нехитрыми секретами семейного счастья поделились герои праздника.

– Отношения в нашей семье строятся на основе любви и разумной требовательности к детям, на добром внимании и заботе друг о друге, – говорит мама Ольга Дмитриевна, награжденной благодарностью Елены Фоминовой. – В чем секрет нашего семейного долголетия? Никакой тайны на самом деле нет. Надо просто любить друг друга, своих детей и землю, на которой нашел свое счастье. А ещё у меня прекрасный зять! Напишите, пожалуйста, об этом!

Говорят: «Любовь – это небесная капля, которую боги влили в чашу, чтобы уменьшить ее горечь». Знаете, в жизни тоска всегда соперничает с радостью. Когда вспоминаешь совместный путь, понимаешь, что радости все же было больше. Это ли не настоящее золото?

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы администрации ВМР