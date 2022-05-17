Появится ли во Всеволожске Нижний парк?

Благоустройство сквера на углу Ленинградской улицы и Колтушского шоссе зависит от решения жителей. До 30 мая идёт голосование по проектам благоустройства, предложенных в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Однако, чтобы получить государственное финансирование, за оба проекта в сумме необходимо набрать установленный минимум – 7 937 голосов.

На данный момент собрано менее 60% от необходимого числа. Если до конца голосования, которое завершится 30 мая, нужный минимум не будет собран, то проект будет считаться непривлекательным для жителей и не получит финансирования.

Сейчас данная территория находится в весьма плачевном состоянии: неопрятная грунтовая дорога и пространство, занятое дикой порослью со стихийными пешеходными тропинками. Предложенные архитекторами проекты предлагают не только облагородить территорию, но и организовать площадки для отдыха детей и взрослых. Проголосовать за понравившийся проект благоустройства можно по ссылке https://47.gorodsreda.ru/

Также, напоминаем жителям Всеволожского района, что в этом году голосование идёт за будущее благоустройство в Кудрово (минимум 5 167 голосов), Янино-1 (минимум 1493 голоса), Бугровском поселении (минимум 2 626 голосов), Новом Девяткино (минимум 2 283 голоса) и Мурино (минимум 8 183 голоса). По состоянию на 15 мая ни одна из территорий не набрала необходимый минимум голосов.

Если вы ещё не успели проголосовать, то переходите по ссылке, изучайте проекты благоустройства и выбирайте комфортную городскую среду!