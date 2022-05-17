Ленобласть готовится к летней оздоровительной кампании

Долгожданное лето совсем близко. Где и как проведут его наши дети? Будут нежиться на теплом песочке у ласкового моря или отправятся в оздоровительные лагеря, чтобы уже осенью с новыми силами дальше грызть гранит науки? Ограничений, куда можно отправить ребенка на отдых, нет, а от предложений в глазах рябит – от лагеря возле подножия вулкана на Камчатке до расположенного у ближайшего природного парка.

Каникулы – счастливая пора

Правда, предпочтения родителей постоянно меняются. Если пару лет назад было популярным отправлять детей к морю, то сейчас большинство стараются выбрать места поближе: Ленинградскую, Псковскую область и другие, куда можно доехать автобусом или на электричке.

Средняя стоимость путевки почти одинаковая: 55 – 60 тысяч рублей за 21 день, включая проезд и страховку. Ребят будут развлекать и кормить. При этом не стоит забывать о кешбэке в размере 20 тысяч рублей при покупке тура у партнера программы. Для этого нужно расплатиться за тур картой «Мир» до 31 августа, а завершить отдых до 30 сентября. По данным Ростуризма, с начала действия программы возврата части средств на отдых детей родители уже приобрели более 300 тысяч путевок на 11 миллиардов рублей. Им выплачен кешбэк в размере 4,7 миллиарда рублей.

Сейчас в Ленинградской области наводят лоск и готовят места для отдыха детей. Оздоровительная кампания начнется уже в конце мая. До этого учреждения проверят Роспотребнадзор и противопожарная служба.

– Всего к приему ребят будут готовы 500 детских лагерей, – отметила председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва. – В них планируется разместить не менее 80 тысяч детей. Огромной популярностью в регионе пользуется программа детского кешбэка, позволяющая вернуть не менее 50% от стоимости путёвки. Успешно апробирована и функционирует региональная мера социальной поддержки для работающих граждан, которая предусматривает компенсацию стоимости путевки в детский лагерь в размере 70% от расчётной стоимости, а для сотрудников здравоохранения – 100%.

Тем временем во Всеволожском районе полным ходом идет работа по подготовке к летней оздоровительной кампании.

– В 2022 году планируется открытие 35 лагерей с дневным пребыванием детей для 4455 детей, – рассказывает председатель комитета по образованию Всеволожского района Ирина Федоренко. – Лагеря с дневным пребыванием детей будут открыты: в июне на базе 34 школ; в июле планируется открытие лагерей на базе Школы № 4 Всеволожска, в Центрах образования Всеволожска и Лесколово, в школе в поселке имени Морозова, Муринском центре образования № 4, а в августе – на базе Лицея № 1 Всеволожска, Агалатовского центра образования и Бугровской школы.

Во всех летних лагерях с дневным пребыванием детей будет организовано двухразовое горячее питание, разработаны программы воспитания, включающие проведение дней единых действий, просветительских, спортивных и творческих мероприятий.

Детям – отдых, а родителям – деньги

Как отметила Ирина Петровна, профильная направленность лагерей с дневным пребыванием детей различна: туристско-краеведческая; в области физической культуры и спорта; художественная; социально-педагогическая; естественно-научная; техническая, юнармейская. А вот на базе 12 школ Всеволожского района планируется организация Олимпиадных смен для подготовки к этапу всероссийской олимпиады школьников мотивированных и талантливых обучающихся в летний каникулярных период.

Отметим, что в 33 школах в июне планируется работа школьных трудовых бригад, рассчитанная на 600 обучающихся.

– Родители и законные представители могут обращаться в общеобразовательные учреждений по вопросам отдыха в летних лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах муниципальных общеобразовательных учреждений, – информируют в комитете по образованию. – Также дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (813-70) 57-041, на официальном сайте komitet.vsevobr.ru

Кроме того, летом 2022 года планируется деятельность 4 смен загородного лагеря с круглосуточным пребыванием детей – детском лагере «Островки» для 980 детей.

Родителям, которые приобрели путевку в лагерь или в санаторий, будет интересна информация о получении компенсации стоимости путевок. Право на частичную компенсацию стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия и круглогодичного действия, санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия и санаториях для детей, расположенных на территории Российской Федерации, имеют работающие родители (законные представители) детей, зарегистрированных на территории Ленинградской области (в том числе детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях.

В летние месяцы продолжат работу молодежно-подростковые клубы Молодежного центра «Альфа», расположенные на территории поселений Всеволожского района. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (813-70) 43-331.

К организации летней работы с детьми и подростками в сфере культуры и искусства планируют подключиться учреждения культурно-досугового типа, расположенные в городских и сельских поселениях Всеволожского района, муниципальные библиотеки, детские школы искусств, музеи. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (813-70) 25-475.

Формированию здорового образа жизни поспособствуют занятия спортом на базе уличных площадок района, участие в районных спортивных соревнованиях, организованных отделом физической культуры и спорта, включение в проект «Дворовый тренер». Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (813-70) 22-640.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина из архива «В.в.»