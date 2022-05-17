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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Музее-усадьбе «Приютино» пройдет фестиваль национальных культур

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5 июня в Музее-усадьбе «Приютино» в шестнадцатый раз пройдет Фестиваль национальных культур «В гостях у Олениных». Его девиз остается неизменным – «Все флаги в гости к нам».

В фестивале примут участие творческие самодеятельные и профессиональные коллективы, а также отдельные исполнители, использующие в работе мотивы народного творчества. Кроме того, состоится ярмарка мастеров народных промыслов и ремесел.

Заявки на участие в фестивале подаются в срок до 23 мая. Организатором выступает Всеволожский Центр культуры и досуга. С положением можно ознакомиться по ссылке.

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