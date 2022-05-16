Памятник советским воинам в Риге предложили перевезти в Ленобласть

Ленинградская область готова принять мемориал советским воинам-освободителям, который собрались демонтировать в Риге.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил письмо в адрес мэра Риги Мартиньша Стакиса, в котором сообщил, что в случае фактического демонтажа мемориала Ленинградская область готова принять данный памятник и направить с этой целью в Ригу специализированный российский транспорт.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, Александр Дрозденко обратился к мэру Риги с просьбой оказать содействие в погрузке демонтированных элементов памятника и получении необходимой разрешительной документации для прохождения специализированного транспорта по территории Латвии и пересечения границы.

«Во время Великой Отечественной войны Ленинградская битва продолжалась более трех лет. В отличие от большинства европейских политиканов, мы хорошо помним уроки Второй мировой войны и цену Победы над нацизмом. Мы помним историю, уважаем ее героев и найдем достойное место размещения мемориала. Например, в Ивангороде, у границы с Прибалтикой», ― прокомментировал в своем телеграм-канале Александр Дрозденко.