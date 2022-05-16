Ленобласть заняла десятое место в Рейтинге социально-экономического положения регионов

Рейтинг составлен экспертами агентства РИА Рейтинг по данным Минфина, Федерального казначейства и Росстата.

«Мы сохраняем свои позиции в рейтинге ― стабильно входим в первую десятку уже несколько лет. По итогам прошлого года у нас хорошие экономические показатели, с учетом этой крепкой базы и сбалансированного бюджета, мы уверены, что выполним все наши социальные обязательства в 2022 году и поддержим наш бизнес в условиях санкционного давления», ― прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, исследование построено на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития за 2021 год, среди которых — объем производства товаров и услуг, оборот розничной торговли, уровень безработицы и другие.

Как отмечают эксперты РИА Рейтинг, лидеры, входящие в первую десятку, стабильно удерживают свои позиции, а значение их интегрального рейтинга, которое находится на довольно высоком уровне, позволяет утверждать, что эти регионы с большой долей вероятности и в среднесрочной перспективе сохранят свои позиции или изменят их очень незначительно. Являясь лидерами социально-экономического развития, эти регионы обеспечивают половину суммарного ВРП России.