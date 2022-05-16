Во Всеволожске прошла сезонная ярмарка

Аккуратные ряды с сельскохозяйственной продукцией и изделиями народного промысла украсили Юбилейную площадь в минувшие выходные. За два дня ярмарку посетили сотни всеволожцев, а также гости из разных уголков района.

По традиции в первый ярмарочный день настроение задавали творческие коллективы художественной самодеятельности. Задорные песни, лихие пляски и заразительные улыбки артистов заряжали энергией на весь день. А пока за яркими прилавками шла бойкая торговля, ребятня с удовольствием осваивала батутный городок и толпилась рядом с художником по аквагриму.

Самым заметным изменением этого года стало освобождение Всеволожского проспекта. К выбору продавцов подошли с большей тщательностью, а потому на Юбилейной площади собрались представители самой лучшей и разнообразной продукции.

Фото Антона Ляпина