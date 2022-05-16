Во Всеволожске пройдет «Парад колясок, велосипедов и самокатов»

Любимый летний фестиваль родителей и их малышей пройдет 9 июля во Всеволожске. На днях стартовал прием заявок от участников.

В этом году креативные семьи могут придумать интересные образы в трех заявленных темах: «Сказки и былины народов России», «Чудеса народных промыслов и ремесел», «Праздники и обряды народов России».

По традиции фантазию будут оценивать по трем номинациям: «Чудо-коляска» – участвуют коляски-люльки и прогулочные коляски; «Кукольный мир» – украшается коляска для кукол; «Маленький водитель» – участвуют велосипеды и самокаты.

Подробнее с положением можно ознакомиться на официальном сайте или соцсетях организатора – Всеволожского Центра культуры и досуга. Заявки принимаются до 23 июня.