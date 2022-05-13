Штаб Дороги жизни начал работать

8 мая у «Разорванного кольца» прошёл концерт, для ветеранов и блокадников выступили артисты из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В программе пели знаменитые исполнители Алина Атласова, Юлия Михальчик и Денис Яковлев. Большое впечатление произвела группа барабанщиц из заслуженного коллектива народного творчества «Фейерверк» (город Кировск). В почётном карауле возле памятника стояли представители Бугровской школы и Всеволожского отделения военно-патриотического движения «Юнармия». Ну и, конечно же, не обошлось без ароматной гречневой каши из настоящей полевой кухни.

В этот яркий солнечный день отмечался не только День Великой Победы, но и день победы Народного музея из деревни Коккорево. Он теперь называется «Штаб дороги жизни». Музей занимает подлинное историческое здание. Во время войны здесь был штаб ледовой трассы Дороги жизни. Главным в доме был руководитель ледового участка Дороги жизни Михаил Александрович Нефёдов, поэтому в народе его назвали «Домиком Нефёдова».

После войны ветераны Дороги жизни решили сохранить «Домик Нефёдова» для потомков и организовали здесь музей.

Все экспонаты были собраны руками бывших работников Дороги жизни: водителей, медсестёр, регулировщиков, инженеров-строителей.

Шло время… Менялась страна. Музей переходил из рук в руки и в конце концов стал принадлежать «Всеволожскому обществу охотников и рыболовов», которое не следило за состоянием экспонатов, они были частично утрачены. Более того – несколько лет деревянное здание стояло без отопления. Наконец группа энтузиастов из Совета ветеранов Дороги жизни и их потомков написала письмо в Администрацию Президента о том, что музей в Коккорево погибает. Под посланием подписались 56 человек.

Поднялось возмущение, газета «Всеволожские вести» тоже опубликовала свои материалы в защиту музея. Совет ветеранов Дороги жизни и их потомков отправил официальные запросы губернатору Санкт-Петербурга и губернатору Ленинградской области с просьбой решить судьбу музея. Первым пришёл ответ за подписью губернатора Ленинградской области: «Область готова принять музей под свою опеку». Так и было решено. Здание музея выкуплено, и осенью 2021 году в нём начались реставрационные работы. К настоящему времени поставлен новый фундамент, заменены подгнившие брёвна в стенах и на крыше, произведён ремонт во внутренних помещениях.

Исторический облик деревянного здания сохранился, но теперь внутри появились касса, туалеты и раздевалки. Финансирование производилось из бюджета Ленинградской области.

Музей был спасён. 8 мая он принял первых посетителей. Вот что сказал на церемонии открытия Александр Юрьевич Дрозденко: «Было очень много проблем бюрократических, юридических, процессуальных. Но все эти проблемы мы преодолели… Я хочу сказать огромное спасибо всем: и комитету по сохранению культурного наследия, и подрядчикам, кто здесь работал, что сумели сохранить старые экспонаты – те, что приносили блокадники, ветераны, и в то же время добавили современную мультимедийную систему… Для меня важно, чтобы этот музей вошёл в число туристических маршрутов по Дороге жизни…».

Официальная церемония началась с музыкальной сюиты, посвящённой торжеству жизни, мира и победы. Её исполнил скрипач-виртуоз Александр Якушев.

Первым к микрофону подошёл губернатор Александр Дрозденко. Он приготовил музею подарок – медаль «За оборону Ленинграда», которую принесла ему одна из жительниц блокадного города. Следом за ним выступил заместитель руководителя управления воспитательной работы Следственного комитета России Василий Лопатин. И завершил выступления председатель Совета ветеранов Дороги жизни и их потомков Сергей Панин. Он в свою очередь тоже вручил подарок – альбом с подлинными фотографиями водителей автобатальонов, которые принимали участие в работе Дороги жизни. Сергей Панин добавил, что таких альбомов всего 10, их создавали своими руками в 1975 году ветераны Дороги жизни и Невского плацдарма.

На торжественной церемонии присутствовали: заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель Комитета по сохранению культурного наследия В.О. Цой и директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Е.В. Лезик. Было много других почётных гостей и блокадников. И, конечно же, среди них был руководитель Музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни» Ю.М. Щеглов, потому что музей «Штаб дороги жизни» стал филиалом этого комплекса.

По окончании церемонии на придомовой территории штаба был создан необычный памятник природы: здесь посадили уникальную коллекционную сирень.

Возле музея уже прижились два куста сорта «Алексей Маресьев» и «Русская песня», которые посадили энтузиасты в 2019 году. 8 мая к ним добавились ещё три сорта: «Синенький скромный цветочек», «День Победы» и «Маршал Жуков», причём сирень «Маршал Жуков» посадил лично губернатор А. Дрозденко. При этом присутствовала член Международного общества сирени И.Ф. Сапожкова.

Экскурсию по обновлённой экспозиции музея провёл почётный гражданин Всеволожского района А.Б. Войцеховский. Конечно, в первую очередь всех интересовало: «А сохранилась ли диорама «Ладожская ледовая дорога в зиму 1941 года», которую создавал участник эпопеи Леонид Гальперин»?

Мне удалось переговорить с художником и архитектором Дмитрием Стрижовым, который выполнил реставрационные работы. Он рассказал, что поначалу люди сомневались, возможно ли восстановить картину после того, как она хранилась в плохих условиях. Выяснилось, что в советское время её делали из лучших материалов – она была нарисована на бельгийском холсте. Однако у Леонида Гальперина была своя манера, и он нарисовал одну картину разными красками: масляными и темперой, что обычно соединять нельзя. Всё к 2021 году еще держалось на тонких слоях и стало отслаиваться.

– Я снимал каждый мазок и на его место делал точно такой же, – говорит Дмитрий Стрижов. – Фактически перерисовал все 24 квадратных метра. На это мне понадобился целый месяц при работе почти 24 часа в сутки.

Обновленная картина осталась на своём месте. Правда, диорама ещё не восстановлена до конца. В ближайшее время появится её вторая часть с использованием искусственного снега, так сообщил директор Музейно-мемориального агенства «Дорога жизни» Ю.М. Щеглов.

Председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой объявил, что народный музей в Коккорево в первые месяцы будет работать для посетителей бесплатно.

Экскурсии здесь будут проходить по выходным дням и по праздникам после полудня в каждый чётный час.

По окончании экскурсии все участники торжественной церемонии вновь перешли к мемориалу «Разорванное кольцо». А там состоялся грандиозный праздничный салют.

Автор Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА