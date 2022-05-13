Пожарной части в Павлово присвоено имя героя войны Петра Буренко

12 мая в пожарной части №101 в поселке Павлово состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о Петре Тимофеевиче Буренко – герое войны. В послевоенное время он посвятил свою профессиональную жизнь службе в пожарной охране и почти 40 лет проработал бессменным начальником пожарной части № 101. Теперь части присвоено его имя.

Как сообщает Комитет правопорядка и безопасности ЛО, право торжественно открыть мемориальную доску будет предоставлено сыну героя войны. Вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин поделился планами о создании музея на месте пожарной части № 101 в будущем.

Также в этот день была организована выставка пожарного оборудования и техники. Часть экспозиции посвящена работе пожарных в годы Великой Отечественной войны с использованием уникальных архивных материалов.

Ветераны пожарной охраны вспомнили свои «боевые годы», а школьники прочитали патриотические стихи. Гости также смогли отведать кашу, приготовленную на полевой кухне.