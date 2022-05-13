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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Пограничник Гаврилов и его дочь

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Недавно в редакцию газеты «Всеволожские вести» пришла Светлана Иванкович (Гаврилова) и принесла документы, которые бережно хранились в её семье: трудовую книжку, военный билет периода Великой Отечественной войны и наградные материалы дедушки и мамы, до войны проживавших в посёлке Невская Дубровка.

Дедушка Светланы Иванкович – Иван Иванович Гаврилов – родился в 1898 году в селе Путилово Шлиссельбургского уезда. С 10 ноября 1917 года по май 1919-го он служил в 193-м стрелковом полку, потом работал на должности специалиста обозно-вещевых складов в Шлиссельбургском РВК. В 1923 году поступил на работу в целлюлозно-бумажный комбинат в Невской Дубровке. Здесь он проявил себя как хороший работник, и в 1934 году его назначили заведующим конной базой. Документы указывают, что при Дубровском целлюлозно-бумажном комбинате работала база, на которой выращивали коней для армии.

В 1936 – 1937 годах Иван Иванович Гаврилов даже был командирован со своими питомцами на ВДНХ. В Москве он представил 25 лошадей, которые были признаны одними из лучших в Советском Союзе.

На торжественном приёме присутствовал представитель маршала С.М. Будённого. Ивана Ивановича Гаврилова наградили знаком отличия за достижения в конном животноводстве.

Но мирные достижения оборвала Великая Отечественная война. С 1 декабря 1941 года 43-летний И.И. Гаврилов уволился с должности заведующего конной базой «в связи с уходом в народное ополчение». С 1 декабря 1941-го по июль 1943 года служил стрелком в 288-м полку войск НКВД. 288-й стрелковый полк был сформирован из личного состава расформированных к тому времени частей: Колпинского истребительного батальона НКВД, Парголовского истребительного батальона НКВД и Всеволожского истребительного батальона НКВД во исполнение Постановления ГКО № 1099-сс от 04.01.1942 «Об организации гарнизонов войск НКВД в городах, освобождаемых Красной армией». За время этой службы в 1942 году он награждён медалью «За оборону Ленинграда». А 19 февраля 1943 года был ранен.

В июле 1943 года его перевели на должность посыльного в 103-й пограничный полк НКВД, где он служил по февраль 1944 года.

Этот полк стоял на советско-финской границе на охране тыла 23-й армии Ленинградского фронта. Полк базировался в посёлке Токсово Всеволожского района. Что входило в личные обязанности Ивана Ивановича, он после войны не рассказывал, а перед его полком стояла задача отлавливать диверсантов, которые пытались проникнуть в наш тыл. Для этого проводилось круглосуточное наблюдение за воздухом с целью контроля за появлением вражеских самолётов в тылу, а также прочёска лесных массивов, проверка землянок и других мест укрытия, проверка табачных и винных изделий немецкого производства на предмет отравления их ядами. Применялись строгие проверки документов на дорогах и облавы в крупных населённых пунктах. Несмотря на то что полк действовал в тылу, случались неоднократные стычки с вражескими элементами, и в полку были потери.

В феврале 1944 года Ивана Ивановича Гаврилова перевели в 108-й пограничный полк НКВД. Здесь он был назначен на должность командира отделения в звании каптенармуса (младшего сержанта). 1 января 1945 года он прислал домой фотографию (см. фото), на оборотной стороне которой было написано:

«Пока фото высылаю,
Сам приехать не могу.
Разгромим фашистских гадов
И приеду навсегда».

Но окончание войны для него стало очень напряжённым. В апреле-мае 1945 года 108-й пограничный полк участвовал в штурме города Кёнигсберга (сейчас – Калининград), а потом – и в зачистке этого города от вражеских элементов. Точно неизвестно, когда, но, возможно, именно здесь Иван Иванович получил своё второе ранение. 9 мая 1945 года он был награждён медалью «За победу над Германией». Демобилизовался осенью 1945 года и сразу стал искать свою семью.

Что же происходило с семьей, когда солдат защищал Ленинград, а потом своими ногами прошагал по Европе?

Сохранились воспоминания дочери Ивана Ивановича – Нины (1928 года рождения). Она рассказала, что в 1941 году семью эвакуировали в Ульяновскую область. Жить там было очень нелегко. У Ивана Ивановича Гаврилова было четверо детей, среди них Нина – самая старшая. Есть в эвакуации было нечего, и двое детей умерли. Их мама уже не могла плакать – она сильно болела и еле-еле пережила эту войну. Нина осталась за старшую, и все заботы легли на её плечи. Поначалу она ещё пыталась ходить в школу за три километра, но потом пришлось школу бросить, и она поступила на работу. Вот что она говорила: «В войну все дети сразу повзрослели, как старички… Я ходила в ботинках 38-го размера, а свой размер был 34-й. И никто не хныкал. В школе мы писали между строк газеты, и всё равно учились. Страшно хотелось есть, а в сумке у меня только зелёные лепёшки с лебедой… Мой брат тоже работал в инструментальном цехе учеником токаря. Парень рос и постоянно хотел есть. Я отдавала ему половину своего пайка».

С 14 лет Нина Гаврилова поступила на фабрику, которая выпускала светонепроницаемую бумагу. Потом бумагу отправляли в прифронтовую зону, чтобы занавешивать окна предприятий и домов. На этой фабрике девушку немного обучили, а потом поставили к прессовальному станку. Но что значит – маленькая полуголодная девушка у станка? Она вспоминает, что им на фабрике выдавали норму: 250 грамм хлеба и немного сахара. Чтобы доставать до рычагов станка, она ставила ящик под ноги. А однажды крутящийся механизм затянул край её одежды. Станок быстро остановить невозможно, и она могла погибнуть, но вовремя подскочил бригадир и вытащил её. «В цехе меня приняли в комсомол, а через год избрали комсоргом. Наша смена была по 12 часов, и уже я учила других учеников по моей профессии – «прессовщица и сушильщица светонепроницаемой бумаги». А после смены мы отвозили бумагу на станцию, сами грузили тяжёлые роллы и ехали выгружать раненых. Комсомол в войну не уставал, не ныл».

Впоследствии Нина Ивановна Гаврилова была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». Как же семья была рада, когда они услышали слово «победа» и сразу же стали собираться домой. Но от их дома в Невской Дубровке, конечно же, ничего не осталось, и им предложили поселиться на станции Всеволожской. Здесь их и нашёл вернувшийся с войны Иван Иванович Гаврилов. Позже они выяснили, что Иван Иванович и его семья приехали во Всеволожский район в один и тот же день, только разными путями.

Он вернулся больным человеком, но моральный дух у него был столь высок, что в военкомате он отказался от пенсии инвалида.

Сказал: «Я видел столько горя, многие вернулись с войны без глаз, без ног, без рук». И Иван Иванович поступил на работу во Всеволожский сельскохозяйственный техникум на должность заведующего конным двором. Лошади после войны были настолько слабыми, что их в первое время приходилось подвешивать на вожжах. На лошадях студенты техникума учились пахать на опытных участках, выращивать овощи для страны, а также развозили молоко по детским учреждениям. Иван Иванович вышел на пенсию в 1958 году, а в 1966 году его не стало. Сейчас у пограничника Гаврилова растут трое внуков, четыре правнука и восемь праправнуков.

А как же сложилась судьба его дочки – Нины Гавриловой? Когда её папа уходил на фронт, она была маленькой девочкой, а после войны он встретил 17-летнюю девушку. К сожалению, время было тяжёлым, и высшее образование получить Нине Ивановне не удалось. Но трудолюбие у неё оказалось такое, что она, с семью классами образования, дослужилась до должности главного бухгалтера в администрации Всеволожского горисполкома. 50 лет она проработала во Всеволожской районной администрации. За трудовую доблесть была награждена многими почётными грамотами, медалями, знаками отличия. Заслужила почётное звание «Ветеран труда». Каждый год на 9 Мая к ней, как к ветерану тыла, приходили поздравления от Президента России В.В. Путина. Нина Ивановна Гаврилова умерла 13 марта 2011 года.

В заключение хочется процитировать отрывок из поздравления от имени В.В. Путина: «…Вы определили исход войны, повернули «колесо истории» к миру и прогрессу. Мы – в неоплатном долгу перед вами. Ваша вера и сила духа навсегда останутся высшим мерилом патриотизма, нравственности, верности долгу». Таким оно и было – поколение победителей.

Автор Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива Светланы Иванкович (Гавриловой)

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