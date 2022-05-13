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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Губернатор Ленобласти озвучил актуальные меры поддержки бизнеса

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Пакет федеральных мер поддержки был озвучен главой 47-го региона Александром Дрозденко на заседании оперативного штаба по устойчивому развитию экономики регион. Большое количество предложений сформировано Ленинградской областью.

«Пакет федеральных мер поддержки экономики, действительно, беспрецедентный по видам и объему помощи: от финансовых – грантов, займов, субсидий, льготных кредитов – до отсрочки уплаты взносов и отмены проверок. Мы видим, что в федеральный перечень включено большое количество предложений, сформированных Ленинградской областью», – сказал глава региона.

Подробная презентация мер поддержки размещена на инвестиционном портале Ленинградской области.

Пресс-служба областного правительства

 

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