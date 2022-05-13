Во Всеволожске прошел парад кадетских классов

Сегодня, 13 мая, на Юбилейной площади Всеволожска под звуки марша прошел парад кадетов. Звучала торжественная музыка из динамиков, на ветру гордо взвивался российский флаг.

По итогам года лучшими кадетскими классами района стали ребята из Свердловского и Муринского центров образования, Бугровской и Новодевяткинской СОШ.

– Кадетское движение имеет славную историю, – говорит руководитель Дворца детского (юношеского) творчества Всеволожского района Александр Моржинский. – Однако у нас движение получило второе дыхание в 2002 году.

Инициатором возрождения кадетсва стала директор школы в Новом Девяткино Галина Мартыновская. Благодаря ей появился первый кадетский класс «Юный спасатель». В день парада кадетов она была награждена благодарностью главы администрации Всеволожского района.

– В кадетских корпусах учились не только военные, но и великие ученные, музыканты, исследователи, художники, писатели и поэты, – отметил заместитель главы администрации по безопасности Александр Трофимов. – Зарождалось движение по указу Петра I. Именно в те времена наше отечество нуждалось в умных, образованных и преданных России специалистах.

Кадеты всегда были цветом нации, ее гордостью. Среди кадетов маршалы Кутузов и Румянцев, полководец Назимов, композиторы Рахманинов и Римский-Корсаков, писатели Достоевский и Куприн.

– Навыки, которые мы получаем, пригодятся нам, – уверены кадеты Свердловского центра образования Арина Морозова и Екатерина Баженова. – Мы часто участвуем в разных соревнованиях. А еще было очень интересно научиться разбирать и собирать автомат.

– У меня старший брат был кадетом, – говорит Дмитрий Уткин. – Это он вдохновил меня записаться в кадетский класс.

– Услышав о том, что в кадетском классе будут самые лучшие и самые умные, мы решили записаться, – в унисон рассказывают Егорова Дарина и Алина Арутюнян. – Думаем, что современные девушки просто обязаны постоять за себя!

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина