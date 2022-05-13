Ансамбль «Узорица» стал обладателем гран-при Всероссийского конкурса «Казачья застава»

С 4 по 7 мая в Санкт-Петербурге проходил XII Всероссийский фестиваль-конкурс «Казачья застава», посвящённый 350-летию со дня рождения Петра Великого. Образцовый ансамбль русской музыки и песни «Узорица» из Всеволожского района покорил жюри своим номером и стал обладателем гран-при конкурса.

В конкурсе приняли участие лучшие коллективы и солисты из 9 регионов Российской Федерации: Республик Алтай и Карелия; Иркутской, Ленинградской, Магаданской, Московской областей, Ставропольского края, Москвы и Санкт-Петербурга. Выступление состоялось на прекрасной сцене Духовно-просветительского центра Александро-Невской Лавры.

Также ребята группы коллектива «Задоринки» стали лауреатами I степени. Солисты коллектива Сидякина Анна, Голубцова Полина, Зубков Михаил, Космачева Надежда, Панкратова Софья, Костенкова Дарья, Логутенков Александр удостоены звания Лауреатов I и II степени.