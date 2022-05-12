С начала года экомилиция Ленобласти проверила более 200 перевозчиков отходов

Экопатруль привлекает к ответственности недобросовестных перевозчиков отходов, у которых не установлен ГЛОНАСС и нет QR-кода. С начала года проверено более 200 машин.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, треть проверенных перевозчиков оказались не подключены к системе и не оборудовали свою технику. Общая сумма выписанных штрафов нарушителям составила более миллиона рублей. Рейды продолжаются.

Отметим, что Всеволожский район находится под особенным контролем. На дорогах общего и местного значения регулярно проходят рейды экомилиции, эконадзора, местной администрации или МВД для того, чтобы обеспечить возможность штрафовать нарушителей или забирать спецтранспорт на штраф-стоянку.