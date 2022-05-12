Жители Всеволожского района выбирают лучших врача и медсестру

Сотрудники Всеволожской больницы традиционно проводят народное голосование на звание лучшего врача и лучшей медицинской сестры. Конкурс приурочен к празднованию Дня медицинского работника, который отмечается в этом году 19 июня.

Отдать свой голос за любимого медработника можно лично, посетив больницу, или отписавшись в одной из групп организаторов. Урны для голосования установлены во всех подразделениях больницы: любой желающий может опустить бюллетень с именем того медицинского работника, которого считает лучшим. Также голосование будет проводиться в специально созданных обсуждениях в социальных группах «ВКонтакте»: «Всеволожский портал здоровья», «Всеволожский родильный дом» и «Детская поликлиника Всеволожска».

Отметим, что организаторы будут отслеживать возможные «накрутки» голосов: к рассмотрению не будут приниматься бюллетени, заполненные одинаковым почерком или имеющие другие признаки фальсификации. При подсчёте интернет-голосов не будут учитываться пользователи, пишущие с фейковых страниц, а также проживающие в других регионах.