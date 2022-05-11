На Песчанке танцевали под музыку военных лет

Общественное пространство Всеволожска – парк «Песчанка» – 10 мая превратилось в танцевальную площадку «Весна 45-го года».

Студенты и курсанты вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, юноши в военной форме и девушки в платьях 40-х годов кружились в вальсе Святого Бернара, лихо отплясывали бальный танец «Падеграс» и другие композиции, популярные в середине прошлого века. К празднику присоединились все желающие.

– Раз-два-три-четыре, теперь мы продвигаемся вперед, – учил ведущий. Он руководил площадкой, задавал ритм и показывал ключевые движения в начале каждого танцевального блока. – Молодцы! Две руки за спину, а потом обе вниз. Начинаем!

– Мы участвовали в этом мероприятии в прошлом году, – рассказывает студент Семен. – Очень понравилось, как воссоздали танцплощадку военных лет. Поэтому решил приехать во Всеволожск еще раз. Очень нравится, когда присоединяются пенсионеры. Иногда они дают нам фору. Над музыкой и танцем не властны годы, а душа всегда стремится к прекрасному. Наверное, в этом и есть секрет молодости.

Кстати, у танцевальной акции интересная предыстория. Изначально традиционное для майских дней патриотическое мероприятие должно было пройти во дворах Капеллы в центре Петербурга. Но год назад из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в мегаполисе было решено перенести акцию в ближайший райцентр Ленобласти.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото сообщества «Общественное пространство «Парк Песчанка»