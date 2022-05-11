Колтушские вокалисты стали участниками нового проекта конкурса «Битва хоров»

Вокально-хоровой ансамбль «Voice» стал частью большого проекта, организованного Всероссийским конкурсом «Битва хоров». Колтушские вокалисты выступили в сводном хоре с десятками других коллективов со всех уголков страны.

Первая масштабная работа проекта была посвящена празднованию Дня Победы. Исполняя хорошо знакомые песни, вереницы артистов сменяли друг друга: Краснодарский край, Приморский, Белгородская область, Тюменская, Чеченская Республика и десятки других субъектов страны – география проекта оказалась по-настоящему впечатляющей.

Все артисты записали видеоролики по заданию организатора, а затем их соединили в почти десятиминутном клипе. Колтушские вокалисты исполнили песню «Пора в путь-дорогу». Сейчас коллектив работает над очередным заданием проекта.

Отметим, что ранее вокально-хоровой ансамбль «Voice» принял участие во Всероссийском конкурсе «Битва хоров» и стал четвертьфиналистом проекта.