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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Грибники Всеволожского района собрали богатый урожай за майские праздники

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Любители «тихой охоты» воспользовались длинными выходными и тёплой погодой, чтобы проверить любимые грибные места. Активно зеленеющий лес порадовал удачливых грибников богатым урожаем.

Так, в сообществе «Грибы и грибники СПб» своим уловом 9 мая поделилась Анна Крупская. Внушительных размеров плетёная корзина сморчков говорит сама за себя – весенний лес окончательно проснулся.

А вот Дарья Андреевна отправилась на разведку 10 мая и тоже нашла небольшую полянку с весенними грибами. В этот же день любопытными находками поделилась Лариса Белявская: со своей прогулки она вернулась с красочными фотографиями первых цветов и даже бабочек.

Сходила на майскую фотоохоту и Анна Мелехова. В объектив девушки попала любопытная белочка и несколько птичек. Другая фотоохотница, Лариса Белявская, «поймала» чудесные дикие фиалки и даже лесную мышку. Зверёк совсем не испугался человека и охотно позировал.

Фото сообщества «Грибы и грибники СПб»

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