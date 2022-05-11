Во Всеволожске 14 и 15 мая пройдет сельскохозяйственная ярмарка

В субботу и воскресенье, 14 и 15 мая, на Юбилейной площади во Всеволожске пройдет сезонная сельскохозяйственная ярмарка. Жителей и гостей города будут ждать с 9.00 до 18.00.

По традиции в ярмарочные дни состоится выступление коллективов художественной самодеятельности. Оценить задорные песни и пляски можно будет в 11.00. Ну и для покупателей производители Всеволожского района, Ленинградской области и других регионов представят свою лучшую продукцию.

На ярких прилавках, как всегда, можно будет найти десятки сортов мёда, грибы и ягоды, рыбу и овощи, молочную и мясную продукцию. Саженцы из проверенных питомников и свежая рассада обещают заинтересовать дачников, а для гурманов привезут вкусности из разных уголков мира – от сладостей и редких специй до готовых деликатесов и экзотических фруктов.