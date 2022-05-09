Коллектив газеты «Всеволожские вести» принял участие в субботнике

Массовые субботники прошли в пятницу, 6 мая, во Всеволожском районе. В масштабной очистке приняли участие сотрудники редакции «Всеволожские вести».

Представители СМИ вместо привычных авторучек и диктофонов взяли в руки лопаты. Первым делом нам выдали рабочий инвентарь: грабли, перчатки и большие черные мешки. Затем сотрудники дружною гурьбой направился к своему участку. Он находился между улицами Садовая и Павловская. Так как территория оказалась достаточно большой, то ее распределили между тремя учреждениями.

Субботний день как по заказу выдался солнечным. Потому и работа спорилась отменно. Работники газеты весело переговариваясь между собой, несколько часов тщательно убирали листву и аккуратно складировали ее в мешки.

Вдруг откуда-то, с опозданием, как «двое из ларца» на соседнюю территорию высадился «женский десант». Рабочего настроя у дам не было. Собрав пару мусорных куч, минут через 10–15 женщины исчезли также неожиданно, как и появились. Их мусор пришлось складировать коллективу газеты. Откуда были представительницы, так и осталось тайной, как и то, куда они исчезли. На другом смежном участке трудилась бригада мужчин, которым мы также помогли со складированием сухостоя.

После того, как весь наш участок был вычищен, а мусорные пакеты закончились, коллектив газеты сдал инвентарь. Журналисты за время работы собрали 39 мешков сухих листьев, веток и прочего мусора. Однако и после уборки участники не спешили уходить. Погода располагала к прогулкам, а потому многие пошли в парк «Песчанка».

Ирэн Овсепян

Фото Марии Келер