О газете Контакты Для рекламодателей Закупки

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Коллектив газеты «Всеволожские вести» принял участие в субботнике

0 Комментариев

Массовые субботники прошли в пятницу, 6 мая, во Всеволожском районе. В масштабной очистке приняли участие сотрудники редакции «Всеволожские вести».

Представители СМИ вместо привычных авторучек и диктофонов взяли в руки лопаты. Первым делом нам выдали рабочий инвентарь: грабли, перчатки и большие черные мешки. Затем сотрудники дружною гурьбой направился к своему участку. Он находился между улицами Садовая и Павловская. Так как территория оказалась достаточно большой, то ее распределили между тремя учреждениями.

Субботний день как по заказу выдался солнечным. Потому и работа спорилась отменно. Работники газеты весело переговариваясь между собой, несколько часов тщательно убирали листву и аккуратно складировали ее в мешки.

Вдруг откуда-то, с опозданием, как «двое из ларца» на соседнюю территорию высадился «женский десант». Рабочего настроя у дам не было. Собрав пару мусорных куч, минут через 10–15 женщины исчезли также неожиданно, как и появились. Их мусор пришлось складировать коллективу газеты. Откуда были представительницы, так и осталось тайной, как и то, куда они исчезли. На другом смежном участке трудилась бригада мужчин, которым мы также помогли со складированием сухостоя.

После того, как весь наш участок был вычищен, а мусорные пакеты закончились, коллектив газеты сдал инвентарь. Журналисты за время работы собрали 39 мешков сухих листьев, веток и прочего мусора. Однако и после уборки участники не спешили уходить. Погода располагала к прогулкам, а потому многие пошли в парк «Песчанка».

Ирэн Овсепян
Фото Марии Келер

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Особое назначение полковника Романова
  2. Губернатор Ленобласти отмечает юбилей
  3. «А живу я, огромную цену за жизнь заплатив…»
  4. «Мультимама» Ирина Дрозденко

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code