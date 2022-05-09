Во Всеволожском парке «Песчанка» отметили День Победы

Сегодня, 9 Мая, Всеволожск с размахом отпраздновал 77-летие Великой Победы. В парке «Песчанка» представили концертную программу на «Солнечной поляночке».

Люди начали собираться на площади с раннего утра. Концерт начался в назначенное время, 13:30, с выступления именитого ансамбля «Крупненичка». Творческие коллективы друг за другом выходили на сцену. Звучали песни военных лет и современные композиции, лихо отплясывали танцоры. Люди стояли в очередях за солдатской кашей.

– Этот действительно важный и значимый праздник, – с волнением и дрожью в голосе рассказывает Ирина Горохова. – Мой дед-фронтовик, к счастью, вернулся с поля боя. О тех суровых днях он не любил рассказывать. До праздничного концерта мы с сыном прошли в «Бессмертном полке». Благодаря этой акции мы прикасаемся к памяти наших героев. Никто не забыт, ничто не забыто!

– Сложно представить современный мир без той великой победы, – убежден капитан второго ранга Михаил Шарга. – Тысячи советских солдат воевали за нас, наше будущее. У меня оба деда прошли через горнило войны. Он, его товарищи и все герои того времени будут жить в наших сердцах, пока мы помним о подвиге советского народа над фашизмом.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина