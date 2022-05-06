Фронтовики-спортсмены

Автор этих строк Леонид Алексеевич Баранов впервые выступал вместе со всеволожскими спортсменами на I Спартакиаде народов РСФСР в 1948 году, защищал честь Парголовского района в лыжных гонках, а затем долгое время работал в Кавголовской спортивной школе, был спортсменом, тренером, директором этой школы и просто свидетелем спортивных баталий на протяжении более 70 лет.

День Великой Победы – прекрасный повод вспомнить о фронтовиках, славных не только своими ратными подвигами, но и вкладом в развитие физкультуры и спорта во Всеволожском районе. О тех людях, кто в послевоенные годы заложил спортивные традиции нашего района, завоевал первые медали, вырастил первых чемпионов национальных и международных соревнований.

Можете ли вы представить, что именно на Всеволожской в июле 1944 года, почти сразу после прорыва блокады, была создана первая в Ленинградской области детская спортивная школа? Это решение было принято Ленинградским областным советом депутатов трудящихся во исполнение Постановления Совета народных комиссаров РСФСР от 10 июля 1943 года, принятого за два года до окончания войны.

Конечно, первый год работы отсутствие кадров сдерживало развитие спортшколы, но летом 1945 года всё изменилось – её возглавил участник боёв на Невском «пятачке», кавалер ордена Боевого Красного Знамени капитан Григорий Абрамович. На первых порах приютил юных спортсменов директор общеобразовательной школы № 1, фронтовик, орденоносец, прошедший войну от первого до последнего дня, Михаил Петриашвили.

Гимнаст по специальности, Григорий Исаевич Абрамович в 1945–1946 годах сразу организовал работу гимнастических групп в школах Всеволожска, Сертолово, пос. им. Морозова, во Всеволожском детском доме. Ещё одним тренером по гимнастике стал фронтовик Николай Александрович Серьгин.

Румболовские высоты оживились и стали местом регулярных тренировок лыжников-гонщиков. Фронтовики Иван Леднёв и братья Безбородовы – Леонид и Юрий – возглавили работу лыжных секций во Всеволожске и в близлежащих школах – в Рахье и Щеглово, Романовке и Дубровке.

Уже в те годы команда всеволожцев была лучшей в Ленинградской области: фронтовик Иван Леднёв в 1947 года стал чемпионом в гонке лыжников на 18 км, успешно выступал и фронтовик, спортсмен-ветеран из посёлка им. Морозова Петр Петрович Зинкин, подготовивший затем много хороших лыжников-гонщиков.

Большую работу по развитию в районе лёгкой атлетики проводил фронтовик, тренер В. Лиознов. Развивался в районе и футбол: в те годы успешно играли команды Кирпичного завода «Красная звезда», торфопредприятий «Ириновское», «Щеглово». Во всеволожской команде вместе с молодёжью играл фронтовик, народный судья С. Быстров.

Конечно, особую роль в развитии зимних видов спорта в Ленинградской области и районе сыграло создание в начале 1947 года Кавголовской спортивной школы молодёжи.

По положению, в ней могли заниматься и дети, и взрослые, что позволяло вести широкую работу по лыжному спорту среди жителей региона.

Во главе Кавголовской спортшколы молодёжи встал фронтовик-горнолыжник Михаил Шестаков, с прыгунами стал заниматься фронтовик, кавалер ордена Красной Звезды, капитан третьего ранга Александр Степанов. Большую помощь в становлении школы оказал и директор Токсовской средней школы, фронтовик, орденоносец Виталий Алексеевич Синов.

Юных прыгунов тренировали Эйно Васильев и Яков Костенко. Тренировки лыжников-гонщиков проводил фронтовик Яков Рудницкий.

На чемпионатах РСФСР и СССР стали мелькать фамилии токсовчан – молодых фронтовиков, прыгунов Григория Ермоленко, Ивана Лукина и Олега Танненберга и гонщика-лыжника Юрия Жукова.

В те годы особенно успешно выступал токсовчанин, сержант, кавалер ордена Отечественной войны II степени Михаил Турков, ставший в 1947 году чемпионом СССР в прыжках на лыжах с трамплина, а в 1952-м – в двоеборье. Не сдавал своих позиций на российских стартах и 40-летний фронтовой шофёр, чемпион РСФСР ещё довоенных лет, Тойво Папинен.

Не отставал в лыжном спорте от своего друга Михаила Туркова и юный всеволожец, награждённый медалью «За оборону Ленинграда», Леонид Фёдоров, который уже в 1954 и 1955 годах выиграл звание чемпиона СССР по лыжному двоеборью. К мужчинам подтянулись на республиканских стартах и девушки – всеволожская спортсменка Лидия Рулевская, токсовчанка Анна Федотова, а затем и молодой гонщик, переживший блокаду, Иван Сурыгин.

Труды тренеров-фронтовиков не прошли даром. В 1960-е годы всеволожцам стали видны и олимпийские горизонты. Токсовчанин, двоеборец Николай Киселёв, выступая в 1964 году на зимней Олимпиаде в Инсбруке (Австрия), завоевал для страны серебряную медаль. В 1968 году в Гренобле олимпийский чемпионом и чемпионом мира по прыжкам на лыжах стал получивший хорошую подготовку во Всеволожской спортивной школе. Владимир Белоусов. Его филигранную полётную технику прыжка считают до сих пор образцовой. О спортивных успехах всеволожцев в те годы часто писала районная газета «Трудовая слава». В настоящее время эту традицию продолжает газета «Всеволожские вести».

После этих блестящих выступлений всеволожские спортсмены десятки раз выходили на старт в Олимпийских играх и чемпионатах мира, завоевывали звания чемпионов РСФСР и СССР, но повторить успех своих предшественников не смогли – хотя вполне удачные старты были. И только в 1998 году кавголовец Валерий Столяров завоевал бронзовую медаль в Нагано (Япония).

Сотни способных детей Всеволожского района сегодня успешно выступают в самых разных видах спорта – например, в спортивных единоборствах или спортивном ориентировании, где спортсмены Всеволожска – сильнейшие в России. Успех сопутствует и футбольным командам и хоккеистам Всеволожска.

Сегодня токсовские лыжники-гонщики являются ведущими в Ленинградской области. Неплохо выступают юные токсовчане в соревнованиях по биатлону, горнолыжному спорту и фристайлу.

Кавголовские прыгуны и двоеборцы подвели итоги зимнего сезона 2022 года – завоёваны в двоеборье: звание чемпиона России в юниорской группе, звание чемпиона России в возрасте старших юношей; в младшей возрастной группе у мальчиков и девочек завоёваны призовые места в региональных стартах на Урале.

Но, подводя итоги сегодняшнего дня, мы всегда должны помнить о тех, кто стоял у истоков наших спортивных традиций, фронтовиках, воинах-ветеранах, которые в трудные послевоенные годы возрождали физическую культуру и спорт во Всеволожском районе.