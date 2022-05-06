Румболовские подземелья

В Санкт-Петербурге, в Русском географическом обществе, прошло открытое заседание комиссии карстоведения и спелеологии Санкт-Петербурга. В числе участников был Илья Алексеевич Агапов. Он выступал с докладом «Подземелья города Всеволожска», в котором отразил историю исследования подземных сооружений на Румболовской горе.

Здесь следует пояснить, что о тоннелях в Румболовке местные жители знали давно. И даже многие туда забирались. Но так как эти путешествия не были отражены ни в фотографиях, ни в публикациях, то официально существование подземелий не признавалось.

Считалось, что рассказ о таинственных подземных тоннелях – это всего лишь городская легенда. Серьёзно к ней не относились до тех пор, пока ленинградские диггеры не сделали там фотографии, а потом – и публикации в СМИ.

Спелестологи, или диггеры, – это исследователи подземных объектов или рукотворных пещер. Не надо их путать со спелеологами, которые исследуют пещеры, созданные природой.

Считается, что в Ленинграде спелестология зародилась в 80-е годы XX века. Хотя отдельные исследователи наверняка интересовались подземными сооружениями задолго до этого, но не составляли никаких документов. В 1980 – 1990 годах в Ленинграде собралась группа молодых людей, которые в поисках приключений стали исследовать коллекторы и другие подземелья. Эта группа называлась ЛСП (Ленинградская спелестологическая партия). Начала она свои исследования с рукотворных пещер в посёлке Саблино. Затем попыталась найти церковь в Рождествено, которая, согласно преданию, ушла под землю. Впрочем, о дальнейших приключениях ребят, которые стояли у истоков русской спелестологии, вы можете прочитать в книге «Легенда о ЛСП». Эта книга есть в интернете.

Диггеры неохотно раскрывают свои имена. У них есть традиция давать друг другу клички. Одному из участников группы ЛСП – Алексею Лемнёву – дали позывной «Магистр». Однажды Магистр прогуливался на Румболовской горе и встретил старика странного вида, от которого узнал, что на Румболовской горе в 1950 году существовал вход под землю, прикрытый массивным листом железа. И показал Магистру это место со словами: «Вот здесь надо рыть шурф». Затем старик бесследно исчез.

С этого всё и началось. Магистр собрал друзей, и они начали копать на Румболовке. Старик не обманул. Через некоторое время диггеры обнаружили провал.

А затем уткнулись в высокий сводчатый тоннель, который имел явно рукотворное происхождение. Это произошло 2 ноября 1984 года. И теперь этот день считается днём открытия Румболовских подземелий. Потому что ребята не просто копали, а все подробности записывали в дневник, запечатлели на фотографиях и составили свою схему. А потом стали выступать со своим открытием в прессе. С того дня существование подземелий во Всеволожске стало уже не гипотезой, а реальным фактом.

О чём говорят предания

В спелестологических исследованиях существуют две фазы. Одна из них – информационный поиск. Это работа в архивах, с картами и с местными жителями. Другая – исследования на местности с фиксацией результатов. Для начала активисты группы ЛСП пообщались с местным населением. И вот что они узнали.

Некоторые люди уверяют, будто подземные ходы были прокопаны в Румболовской горе ещё во времена Новгородского княжества. Есть мнение, что ходы были очень длинными (до 15 километров) и имели выход аж в Щеглово. Другое мнение, что они тянулись до Кушелевки. Но последнюю гипотезу спелестологи сразу отвергли. Потому что на пути от Всеволожска к Кушелевке стояли болота, и чтобы рыть тоннели, надо было спуститься очень глубоко вниз. Так глубоко, как сейчас это делают метростроевцы. Наши предки без специальной аппаратуры так копать не могли.

Утверждали также местные жители, что подземными тоннелями в личных целях пользовался хозяин этих мест Всеволожский. А ещё похожие ходы были у служителей культа. Возможно, тоннели помещика Всеволожского и подземные ходы церковников где-то пересекались.

А дальше прозвучали ещё более интересные сведения. Один местный житель в 1984 году вспомнил, что до войны под Ленинградом действовала крупная банда, которая пряталась во Всеволожских подземельях, используя подземелье для хранения продуктов.

Другие местные рассказали, что в 1942 году Румболовскую гору оцепили солдаты. К горе стали подъезжать один за другим какие-то грузовики. И у них сложилось стойкое убеждение, что на Румболовке планировали сделать запасной штаб – этакий бункер! А на случай долгого нахождения руководства Ленинграда под землёй сюда завезли запас продуктов. После войны продукты вывезли, а бункер, скорее всего, взорвали. И это, кстати, обычная практика для советского времени. Подземные сооружения в разных городах взрывались, а уж потом, после перестройки, их откопали, чтобы водить сюда туристов.

Но в Румболовские подземелья водить туристов никто не стал. Только местные жители осмеливались заходить внутрь тех помещений, которые остались с сугубо практической целью. Они выламывали со сводов кирпичи, чтобы укрепить этими кирпичами погреба на своих огородах. Таким образом, своды тоннелей потеряли опору и стали осыпаться. И ещё говорили: было время – местные брали еду на два-три дня, и уходили путешествовать под землю. И блуждали все эти два-три дня – такая там была большая разветвлённая система.

Есть ещё одна версия, совсем фантастическая, – о «белых стрелах», которые под землёй опоясывают Россию. О них вы можете почитать в интернете.

Не влезай – опасно!

Что же на самом деле увидели диггеры в 1984 году?

Прежде всего, убедились, что на нашей Румболовской горе очень сложные породы. Они называются лёссовидный суглинок. То есть, как уверяют спелестологи, земля Румболовской горы похожа на слоёный пирог: за слоем песка следует слой глины. Глина спрессованная и высохшая, плотность у неё низкая. Она легко осыпается. Пребывание в таких штольнях очень опасно. Поэтому таких объектов, как Румболовка, в Ленинградской области больше не осталось. Или, по крайней мере, мы не знаем о них. Из-за трудной доступности в наших подземельях нет ни мусора, ни надписей на стенах.

Но если вы думаете, что в 1984 году энтузиасты из ЛСП встали ногами на пол и, задрав голову, стали осматривать своды потолка, то это глубокое заблуждение. Ещё более наивно полагать, что в подземельях хранились клады.

Румболовские подземелья давно осыпаются. К 1984 году пол был засыпан песком метра на полтора. Своды потолка под влиянием гравитации тоже опускаются вниз. Так что в некоторых местах диггеры протискивались через узкие лазы («шкурники»), а в некоторых входили в помещения высотой выше человеческого роста.

Под землёй оказался сводчатый коридор, уходящий в темноту. Его длина – примерно до 100 метров. По сути, это была целая галерея, выложенная красным кирпичом. Вправо и влево от галереи уходили камеры. Они были тупиковые, что вызвало недоумение. Ведь если это подземный ход, то у него должны быть вход и выход. А здесь были комнаты, похожие на погреба с прямыми углами, то есть они имели форму квадрата.

А вот для того чтобы увидеть пол, ребятам пришлось копать песок. Там было много битой посуды. Диггеры даже хотели сдать её на радиоуглеродный анализ, но что-то у них не срослось. Далее оказалось, что пол покрыт дюймовыми досками. Они были сгнившими, и чувствовалось, что сооружение строилось как временное. В некоторых местах потолок тоже был обшит досками. В отдельных залах обнаружены трубы, которые имели выход на поверхность (скважины). Возможно, это была часть вентиляционной системы.

Глубина всей этой системы от поверхности – приблизительно 12 метров. Часть сводов ещё и уходила на 6 метров вверх, то есть они находились недалеко от поверхности. Влажность воздуха в помещениях повышенная. Температура зимой плюс пять градусов. Для хранения продуктов это был бы самый оптимальный вариант.

Ребята назвали данный расчищенный участок «Объект северный». Через некоторое время шурф, который они сделали, осыпался, или, как чаще говорят, «схлопнулся». Сейчас ход, который был вырыт в 1984 году, на местности обнаружить невозможно.

Впоследствии было ещё несколько попыток проникнуть в наши подземелья. В 1985 году повторное исследование сделала группа ЛСП. Только теперь диггеры прорыли лаз с другой стороны и обнаружили то, что они назвали «Потешный подземный ход». Участок системы, который они открыли, очень напоминал дренажно-кирпичный коллектор, каких много сохранилось в наших парках и усадьбах. Сейчас вход, который делали ребята в 1985 году, тоже засыпан мусором. В 1990 году ещё два фрагмента от подземелий расчистил Александр Сташенко (Архимед). Судя по его отчёту, это были явно фрагменты штаба Ленинградского фронта.

В 2017 году произошло частичное самовскрытие другой системы. Слово «самовскрытие» по терминологии диггеров обозначает появление провалов в земле без участия человека. Такие случаи – подарок для спелестологов. И они тут же решили подарком воспользоваться. Расчистить провал взялся диггер по кличке Швед. Во время вскрытия он рискнул сделать лаз через толщу песка. Проработал там несколько часов. А когда вылез, то, по его словам, прямо на его глазах этот лаз «схлопнулся». Шведу повезло, что он в это время не находился внутри, и его не засыпало или не отрезало от выхода завалом песка.

Вообще, диггеры не особо жаждут, чтобы о входах, которые они раскопали, знали местные жители, особенно подростки. Потому что любое проникновение неопытного человека в Румболовское подземелье может закончиться трагедией.

Исследования продолжаются

Зато после того, как в 2017 году в подземелье побывал Швед, там поселились летучие мыши. И ещё зимуют комары. И даже попадаются мицелии пещерных грибов.

Но напоминаем, что за всё это время спелестологи очистили только некоторые участки большой подземной системы. И они до сих пор не знают, как эти участки связаны между собой. И вот зимой 2021 – 2022 года группа энтузиастов решила вновь расчистить тот коридор, который открыл Швед. Почему зимой? – Да потому что в теплое время делать раскопы в сухой рыхлой породе нельзя. Желательно посещать такие подземелья, когда земля промёрзла и стала более прочной.

Итак, в январе диггеры сделали топосъёмки тоннеля, сняли видео, а затем выставили его на YouTube, на канале под названием «Отряд Кажана».

Первый фильм из этой серии называется «Всеволожск. Подземелья Румболовской горы». Вы можете свободно посмотреть этот фильм в интернете, и как будто сами побываете в засыпанных песком мрачных Румболовских тоннелях.

А в следующих фильмах: «Владения Магистра хода» и «Хозяин Румболовой горы» выступает сам Магистр и рассказывает, как проходили расследования в 1984 – 1985 годах. Это уже достояние истории.

Я начала свой рассказ с доклада в Русском Географическом обществе. Докладчик Илья Агапов тоже участвовал в работах диггеров в январе 2022 года. Какие же он сделал выводы?

Он сказал, что разрушение подземного комплекса на Румболовской горе, по-видимому, будет продолжаться дальше. И надо успеть составить карту подземелий, а также сделать фотоснимки для истории.

Точное предназначение подземелий до сих пор так и не ясно. Недостаточно собрано доказательств. Понятно только, что на Румболовской горе обнаружены несколько участков тоннелей, разделённых между собой завалами песка. Раньше эта цепь тоннелей, возможно, составляла единое целое, возможно, это были две или три разные подземные системы. Может быть, они были двухуровневые. Можно предположить, что какие-то участки сохранились ещё с XVII века, а потом на них наложились более современные сооружения. Все это ещё предстоит выяснять, в том числе в архивах.

Бросать исследования Румболовской горы, не доведя их до конца, нельзя. И ближайшая задача диггеров – выяснить увязку объекта, чтобы понять, как близко разные тоннели находятся друг от друга, имеется ли пересечение галерей.

Автор Людмила Однобокова

Фото Николая Щербакова