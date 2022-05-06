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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Ленобласти сняли коронавирусные ограничения на проведение массовых мероприятий

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В 47-м регионе официально сняты все коронавирусные ограничения на проведение массовых мероприятий. Соответствующее постановление подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко в четверг, 5 мая.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, сняты запреты на проведение массовых гуляний, зрелищных и иных массовых мероприятий, а также мероприятий, организованных региональными и муниципальными органами власти.

Напомним, что ранее праздники были возможны с ограничением по численности участников и соблюдением социальной дистанции. Решение принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки. Так, к 6 мая в Ленинградской области за прошедшие сутки выявлен 61 новый случай заболевания. Это на 13 случаев меньше, чем днем ранее.

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