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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске приступили к капитальному ремонту теплотрассы на улице Межевой

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Глобальные работы по реконструкции теплотрассы ограничили дорожное движение по Межевой улице. В ходе капитального ремонта планируется полностью заменить тепловые камеры и проложить новую тепломагистраль.

Как сообщает издание «Всеволожск. Городская жизнь», стоимость работ составит более ста миллионов рублей. На данный момент идет подготовка к работам. Для обеспечения жителей горячей водой будет построена временная тепломагистраль. Затем приступят непосредственно к капитальному ремонту основной теплотрассы.

Завершить работы планируют к началу отопительного сезона. Так что ограничение движения по улице может действовать до осени. Жителям и гостям города рекомендуют заранее подбирать альтернативные маршруты.

Фото «Всеволожск. Городская жизнь»

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