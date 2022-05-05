С начала года отряд «Лиза Алерт» получил 66 заявок на поиск людей, заблудившихся в лесах Ленобласти

Начались майские праздники, и городские жители потянулись в лес – кто на шашлыки, кто просто подышать свежим воздухом. При этом они часто расслабляются и теряют бдительность. В этом году на 28 апреля в поисковый отряд «Лиза Алерт» уже поступило 66 заявок о людях, заблудившихся в местных лесах. К сожалению, для нескольких человек прогулка на природу закончилась трагически.

Об этом сотрудники поискового отряда сообщили на пресс-конференции «Отряд «Лиза Алерт»: поиск пропавших в лесу», которая состоялась на площадке «ТАСС. Северо-Запад» 28 апреля.

В прошлом году в поисковый отряд «Лиза Алерт» поступило 3400 тревожных звонков, из них 700 – о людях, попавших в беду в природной среде. Причём чаще всего терялись люди, которые уверенно чувствовали себя в лесу. Это те, которые обычно говорят: «Я этот лес знаю как свои пять пальцев, я тысячу раз здесь бывал».

Как раз недавно произошёл характерный случай. В апреле 2022 года, при достаточно холодной погоде, мужчина по имени Андрей целых 4 дня и 4 ночи провёл в лесу. Ему 41 год, он обладает богатырским здоровьем, только это его и спасло. Он уехал из дома на рыбалку и пообещал, что переночует в лесу одну ночь, а потом вернётся. Местность он знал хорошо, бывал здесь неоднократно. Когда Андрей не вернулся на следующий день, родственники решили подождать. И только ещё через день они поняли, что с Андреем что-то случилось. Получается, что они позвонили в поисковый отряд через два дня после того, как мужчина ушёл из дома. А в весеннем лесу счёт идёт на часы.

К поискам были подключены все возможные средства. Это были и квадрокоптеры, и болотоходы, и кинологи с собаками. В первую очередь они обнаружили брошенный рюкзак Андрея, а рядом с ним – медвежьи следы. Надо сказать, что места в этих краях болотистые, вода доходит порой до колен, и поиски были совсем не комфортными. Однако эта история закончилась счастливо. На пятый день Андрей вышел из леса самостоятельно.

Он был сильно измождён, ноги у него стёрты до крови. На расспросы поисковиков отвечал, что сам не знает, как заблудился: «Лес весной выглядит совсем не так, как летом». Андрей рассказал, что время от времени проваливался в сон и засыпал прямо в болотной жиже, что брел, сам не зная куда, и, как мог, боролся с галлюцинациями. Потом совершенно неожиданно наткнулся на развалины старого монастыря, а дорогу от этого монастыря он помнил хорошо.

Сотрудники отряда «Лаза Алерт» в который раз напоминают простые правила: при уходе в лес обязательно сообщайте родным, куда вы идёте и когда собираетесь вернуться. На вас должна быть одежда яркого цвета – оранжевая или жёлтая, чтобы издалека было видно среди деревьев. С собой берите запас воды и еды. Если врач прописал вам таблетки, то надо их взять. Потому что неоднократно бывали случаи, когда люди вроде и не заблудились, и куда идти, понимали, но в лесу с ними происходил приступ болезни, и они самостоятельно не могли выбраться. На всякий случай прихватите обычный свисток. Мобильный телефон должен быть заряжен полностью, желательно взять внешний аккумулятор. И помните – на телефон 112 можно дозвониться даже там, где плохая зона покрытия и даже если у вас отрицательный баланс или вовсе нет сим-карты.

Что делать родственникам, если близкий человек не вернулся вовремя? «Лиза Алерт» советует обращаться за помощью сразу же, без всяких стеснений. Иначе можно потерять драгоценное время. Одновременно со звонком на горячую линию 8 (800) 700-54-52 вы должны подать заявление в полицию. Без такого заявления «Лиза Алерт» на помощь не придёт. Это нужно поисковикам, чтобы обезопасить себя от хитрого нецелевого использования. «Лиза Алерт» не помогает в поиске должников, в поиске солдат, сбежавших из армии, или если кто-то спрятался от криминальных разборок. Также «Лиза Алерт» не вмешивается в семейные разбирательства.

Но если человек действительно растерялся в лесу или в городской среде, если с ним случилось что-то непредвиденное, то поисковые группы совместно с сотрудниками полиции всегда готовы прийти на помощь.

Людмила ОДНОБОКОВА