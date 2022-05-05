Сотрудники Следственного комитета приняли присягу у мемориала «Разорванное кольцо»

У монумента «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера 4 мая состоялось принятие присяги вступающих в ряды сотрудников территориальных следственных органов.

Позвучал гимн Российской Федерации, и все застыли в минуте молчания, отдавая дань памяти погибшим защитникам Ленинграда на фронте и в тылу. К подножию монумента легли живые цветы.

Особую торжественность момента подчеркнуло присутствие на церемонии руководителя Следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области генерал-лейтенанта юстиции Созина Сергея Тихоновича, его первого заместителя, подполковника юстиции Митяева Дмитрия Юрьевича, руководителя следственного отдела по г. Всеволожску Селивёрстова Ильи Николаевича, заместителя главы администрации Всеволожского района по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Кондрашина Алексея Витальевича, начальника отдела культуры Воробьёвой Дарьи Александровны и других официальных лиц.

Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина