«Путь Победы» соединит Санкт-Петербург и Ленинградскую область 6 мая

Исторический поезд с работавшим на фронте паровозом в составе отправится из Петербурга в Ленобласть 6 мая. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

Исторический паровоз проследует к началу Дороги жизни, где состоится торжественный митинг, сообщает Online47.ru. Отправление состоится с Финляндского вокзала. Поезд проследует в рамках тура «Путь Победы» до станции Ладожское озеро во Всеволожском районе, к началу знаменитой Дороги жизни.

На станции пройдет торжественный митинг. После гости мероприятия смогут попробовать блюда полевой кухни и посетить Музей «Дорога жизни». Возвращение в Петербург будет организовано на автобусах вечером.