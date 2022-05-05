О газете Контакты Для рекламодателей Закупки

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

«Путь Победы» соединит Санкт-Петербург и Ленинградскую область 6 мая

0 Комментариев

Исторический поезд с работавшим на фронте паровозом в составе отправится из Петербурга в Ленобласть 6 мая. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

Исторический паровоз проследует к началу Дороги жизни, где состоится торжественный митинг, сообщает Online47.ru. Отправление состоится с Финляндского вокзала. Поезд проследует в рамках тура «Путь Победы» до станции Ладожское озеро во Всеволожском районе, к началу знаменитой Дороги жизни.

На станции пройдет торжественный митинг. После гости мероприятия смогут попробовать блюда полевой кухни и посетить Музей «Дорога жизни». Возвращение в Петербург будет организовано на автобусах вечером.

 

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. «Домик Нефёдова»: возродить в Коккорево народный музей!
  2. «Ни с чем не сравнимое состояние души»
  3. Здравствуй, лето, активное и интересное!
  4. Борьба за музей в Коккорево: есть результат

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code