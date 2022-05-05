Представители партии «Единая Россия» оценили благоустройство общественных территорий во Всеволожске

Во Всеволожске представители Всероссийской политической партии «Единая Россия» осмотрели два объекта благоустройства, которые были сданы в 2020 – 2021 году в рамках федеральной программы по формированию комфортной городской среды. Первым объектом для осмотра стал «Парк воинской славы» в честь 75-летия Великой Победы.

– Это комплекс, в котором увековечен подвиг военных летчиков, – проинформировал представитель компании, благоустроившей территорию, Юрий Морозов. – Хочу сказать, что буквально на днях вышел военно-исторический фильм «1941. Крылья над Берлином». Наш парк посвящен именно этой тематике. Важная композиция – исторический самолет Ил-4. Его шасси датируются 1943 годом. На территории представлены разные виды зенитного вооружения, среди них даже оригинал 1939 года.

Проект благоустройства этой территории выиграл в рейтинговом голосовании по программе «Комфортная городская среда». Парк пользуется популярностью. Сегодня современное архитектурное решение мемориального пространства на Румболовской горе стало притягательным местом для горожан и многочисленных туристов, решивших познакомиться с памятными местами на Дороге жизни.

В рамках гарантийных работ компания-подрядчик подсыпает землю в окопы, приводит в порядок зеленые насаждения, подкрашивает скамейки. Согласно муниципальному контракту сданное в 2020 году общественное пространство будет находиться на гарантийном обслуживании до 2025 года, то есть пять лет.

Вторым объектом для посещения стала благоустроенная территория у железнодорожной станции Мельничный Ручей. Уже не верится, что раньше здесь была грязь. Люди не могли пройти, дети по дороге в школу проходили через грязный тротуар. Зато сейчас здесь всё аккуратно и красиво, как и должно быть. Но еще год назад это пространство было в упадочном состоянии. Радует, что компания, которая облагораживала территорию, приняла нестандартное решение и установила красивые качели. Скоро на красивых клумбах посадят цветы.

На самом деле проект был реализован очень быстро. Местные жители проголосовали за данный проект, сразу были выделены средства, объявлен конкурс и буквально за три месяца проведено благоустройство.

– Стоимость благоустройства 30 миллионов рублей, – проинформировал руководитель проекта Юрий Морозов. – На территории общественного пространства «Мельничный Ручей» организовано 45 парковочных мест, предусмотрены места отдыха для горожан. Теперь горожане получат красивую территорию в 1,8 га. Современные тренды диктуют новые нестандартные подходы к благоустройству. Мы стараемся отходить от штампов, которые были заложены еще со времен Советского Союза. Нужно все строить оригинально и нестандартно.

– Работы в «Парке воинской славы» и у железнодорожной станции Мельничный ручей выполнены на высоком уровне, – отметил советник губернатора Ленинградской области, координатор проекта «Городская комфортная среда» регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Кузьмин. – Подрядчик сделал всё как полагается и продолжает обслуживать территории в рамках гарантийных обязательств. Думаю, что жители города Всеволожского и всего района с удовольствием будут посещать общественные пространства. Ранее мы успели осмотреть благоустроенные территории в Волховском, Киришском Приозерском, Выборгском и других районах Ленинградской области. И, знаете, никаких серьезных нареканий не было.

Как отметил Сергей Кузьмин, работы выполнены качественно, на 99,9%.

– В этом году планируется благоустроить в 47-м регионе 77 общественных пространств и 33 двора, – отмечает координатор проекта. – Представляете – это более 100 объектов! А ведь программа действует с 2017 года. Значит, за это время у нас появилось около 500 новых красивых территорий.

Призываем читателей нашей газеты проголосовать за проекты по благоустройству территорий. Для этого нужно пройти авторизацию на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте https://47.gorodsreda.ru/.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА